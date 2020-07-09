廚師被指拖慢腳步阻礙防線　警員供稱最終被告沒有阻礙推進

▲ 警員（穿西裝者）今到九龍城裁判法院作供。（經濟日報記者攝）

去年8月初有人發起於旺角遊行，持防暴盾執勤的警員要求在旺角警署外聚集的人士離開，31歲廚師被指沒有理會警告，並刻意拖慢腳步，最終被制服。涉案廚師被控阻撓公職人員執行職務等罪，案件今（9日）於九龍城裁判法院開審。警員於辯方律師盤問下，同意被告最後階段沒有拖慢腳步及阻礙推進。另外警員又承認於口供寫被告被捕後「不斷掙扎」，但片段顯示被告沒有掙扎，被辯方質疑作虛假證供，警員供稱可能因誤會而寫下。

被告為31歲廚師劉偉麟，被控1項阻撓公職人員執行職務罪及1項在公眾地方管有攻擊性武器。控罪指他於2019年8月4日，在旺角彌敦道與太子道西交界阻礙正在執行職務警員，另於同日同地管有1把𠝹刀及1把三刃摺疊刀。

警員作供指，他當晚身穿防暴裝備執勤，警方曾警告在旺角警署外聚集的人離開，並設立防線推進，但被告沒有理會警告，繼續在路中站立，並回答「唔走」，更刻意拖慢腳步等。警員指當時手持長盾，打算越過被告，但「我往左移，佢就往左移，我向右移，佢又向右移」，及後在馬路上用盾牌推被告，被告隨後被數名防暴警員制服在地。

辯方大律師石書銘向警員指出，被告無刻意拖慢腳步，警員同意被告最後階段沒有拖慢腳步及阻礙推進。律師又質疑，即使被告沒有如警方預期般加快腳步，亦對警方影響微不足道，警員則指「在我角度嚟講唔係」。

辯方律師又指，被告最後一次被盾牌推撞時，只以正常步速過馬路，警員表示認同。辯方質疑警員沒有原因再推撞被告，警員則稱是因為被告之前的行為，但同意最後一下推向被告是毫無必要。

辯方播放一段現場片段後指出，被告被捕時表現合作，警員看完片段後，認同被告是沒有掙扎。辯方引述警員書面供詞內容指，被告被捕後「不斷掙扎」，質疑他口供上作虛假陳述。警員則指，當時情況混亂，其位置看不清楚情況，只見「一堆人喺度典緊，我以為被告掙扎」。辯方指情況混亂如何代表被告掙扎，警員回應指「可能我當時誤會咗，所以咁寫」。聆訊明續。

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記者：林欣樂