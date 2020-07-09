【活捉野鴿】隨街捉野鴿屈頸塞入膠袋　大媽手法粗暴辯稱要救鴿

▲ 有街坊日前拍到一名身穿紅衣的大媽，在街頭徒手活捉一隻野鴿塞入膠袋，手法粗暴。

本港近期屢次傳出有人捕捉野生雀鳥的事件，有街坊日前亦拍到一名身穿紅衣的大媽，在街頭徒手活捉一隻野鴿塞入膠袋，其間野鴿的頸部被屈，手法粗暴。儘管當時有街坊上前開聲勸阻，但大媽辯稱自己正在救鴿。

裝進野鴿的膠袋被綁實打結

從網上片段可見，該名身穿紅色上衣、戴有口罩的大媽當時在街頭正徒手捉實一隻野鴿，並把牠慢慢套進一個小網中，野鴿被套進網後呈現一個被屈頸的姿態，然後再把牠塞進一個紅色膠袋內，手法極之粗暴，最後更把膠袋綁實打結。

當時拍片的街坊一度開聲勸阻，表示大媽此舉會把野鴿「屈死」，但大媽僅表示：「唔會！裡面有空氣！無事無事！」又指：「（鴿子）唔知咩病，救吓佢」。她更坦承自己數天前亦曾將野鴿拿回家飼養，但最終未能救回，堅稱︰「（鴿子）可能食咗污糟嘢！」

網民猜測大媽或作食用

片段中未有透露確實的拍攝地點及時間，但背景附近不時見到有多隻野鴿出現。片段曝光後即廣傳，有網民表示猜測大媽捕捉野鴿的目的可能是為了食用，又批評大媽此舉恐會感染禽流感之類的病毒，網民普遍不相信大媽的「救鴿」說法。

捕捉野生雀鳥的事件近期在港時有發生，當中大埔鷺鳥林今年6月亦曾發生數宗活捉鷺鳥事件，活捉鷺鳥的男子更是被指把鷺鳥用作煲湯補身，當時一度引起輿論批評。

根據《野生動物保護條例》，所有野生雀鳥均為受保護野生動物，未經許可，任何人不得捕捉或故意干擾任何野生雀鳥，亦不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何野生雀鳥的巢或蛋，否則即屬違法。

【活捉雀鳥】大埔中年漢生擒鷺鳥為煲湯 救援雀鳥義工：他們認為雀鳥湯補身

【人鴿衝突】野鴿聚集屯門屋苑平台 狂徒惡意放老鼠膠至少5鴿死亡

【虐殺白鴿】冷血男出沒深水埗 徒手折磨虐殺白鴿伏屍街頭

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:熊詠思