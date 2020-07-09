【賭王何鴻燊設靈】數十名市民排隊等候數小時送別賭王

▲ 現場消息指，原定下午2時開始有公祭，供公眾人士入場送別賭王，惟至傍晚近6時公眾人士仍未獲安排入內，有排隊公眾人士於現場叫囂。(洪芷晴攝)

「賭王」何鴻燊在5月底在香港養和醫院病逝，享年98歲。何鴻燊的喪禮在昨日（8日）舉行，只讓至親告別。到今日（9日）設靈舉行公祭，本周五（10日）大殮出殯擇吉安葬。

下午陸續有各界名人抵達殯儀館送別賭王，包括運輸及房屋局局長陳帆、商界名人包括嘉華集團、銀河娛樂集團主席呂志和、富豪趙世曾、港鐵前非執行主席馬時亨、前行政長官曾蔭權及其太太等；現場消息指，原定下午2時開始有公祭，供公眾人士入場送別賭王，惟至傍晚近6時公眾人士仍未獲安排入內，有排隊公眾人士於現場叫囂，並向保安表示不滿。

家住上水的王小姐表示，自己由12時已到達現場排隊，但至5時30分「都未有得入去」，指自己「想去送賭王最後一程，覺得佢對國家社會貢獻好大」，不理解為何保安一直不讓自己進場，覺得會方沒有說清楚時間，令自己「廁所都唔敢去」，「等太耐，現場好亂」。

▲ 家住上水的王小姐表示，自己由12時已到達現場排隊，但至5時30分「都未有得入去」，指自己「想去送賭王最後一程，覺得佢對國家社會貢獻好大」，不理解為何保安一直不讓自己進場。(洪芷晴攝)

至晚上7時，喪禮開放讓記者進入。TOPick記者現場所見，何家成員齊集殯儀館，包括三太陳婉珍，四太梁安琪，賭王的子女、孫仔、孫女、女婿、媳婦等，不過未見二太藍瓊瓔；賭王高齡離世屬笑喪，靈堂佈置成以紅白玫瑰為主的花海，靈堂橫匾寫上「笑語帷幄」，中央置有三位太太的心型玫瑰花圈；至晚上7時30分，公祭方正式開始，數十名市民急不及待進場。

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記者：洪芷晴