【新冠肺炎】有患者確診前曾到新蒲崗豆漿大王用膳　食店停業至另行通知

▲ （陳啟淳Facebook圖片）

本港今日（9日）新增34宗本地感染個案， 網傳位於新蒲崗的食店「豆漿大王」出現確診個案。黃大仙區議員陳啟淳在Facebook帖文指， 與該店負責人溝通後，了解有確診者曾於7月1日前往該店用膳，但由於確診日期是在7月 1日後，暫時未知是否在用膳後的日子才感染。

陳啟淳引述食店負責人指，已聘請專業公司進行消毒，並暫時停止營業，直至另行通知，而現時店舖全部員工並無病徵或懷疑染病。

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記者：陳曉瑩