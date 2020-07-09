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【新冠肺炎】有患者確診前曾到新蒲崗豆漿大王用膳　食店停業至另行通知

社會 20:30 2020/07/09

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（陳啟淳Facebook圖片）

本港今日（9日）新增34宗本地感染個案， 網傳位於新蒲崗的食店「豆漿大王」出現確診個案。黃大仙區議員陳啟淳在Facebook帖文指， 與該店負責人溝通後，了解有確診者曾於7月1日前往該店用膳，但由於確診日期是在7月 1日後，暫時未知是否在用膳後的日子才感染。

陳啟淳引述食店負責人指，已聘請專業公司進行消毒，並暫時停止營業，直至另行通知，而現時店舖全部員工並無病徵或懷疑染病。

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記者：陳曉瑩

食用安全 新蒲崗 新冠肺炎疫情

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