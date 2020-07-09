放寬2元乘車優惠 民建聯引述羅致光指年底推行

▲ 陳恒鑌和鄭泳舜透露，放寬2元乘車優惠將提早至今年年底推行。（林曉君攝）

政府年初宣布將「2元乘車優惠」的合資格申請門檻，由65歲下調至60歲，目標於明年底實施，民建聯今日引述勞工及福利局局長羅致光表示，計劃將提早至今年年底開始推行。

民建聯立法會議員陳恒鑌和鄭泳舜，今日就計劃落實細節與羅致光會面，反映計劃進度過於緩慢，要求政府盡快落實。二人透露，羅致光在會面期間承諾，會把計劃提早至今年底開始推行。

民建聯對此表示歡迎，又指現時仍有很多紅色小巴未有安裝八達通收費機，希望計劃能促使紅色小巴安裝。

羅致光昨日在立法會大會回應議員質詢時表示，2019年合資格長者達132萬人，該年度乘車優惠開支達13億元，較首年實施時多5.7倍。隨着人口老化，預計2025年合資格長者將增至175萬人，料該年度開支增至30億元；若放寬年齡門檻至60歲，合資格長者將額外增加62萬人，相關開支亦高達70億元。

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責任編輯︰林曉君