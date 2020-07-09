曾國衞︰民主派初選涉違反港區國安法　戴耀廷︰分裂國家不是初選的主張

▲ 發起初選的港大法律系副教授戴耀廷表示，分裂國家不是初選的主張，看不到違反港區國安法。（尹櫻霖攝）

民主派將於本周六、日舉行立法會選舉，但政制及內地事務局局長曾國衞強調，初選可能涉及違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》及《港區國安法》，相關部門正調查。發起初選的港大法律系副教授戴耀廷表示，分裂國家不是初選的主張，看不到違反港區國安法，所有參與初選的候選人，亦沒有提出過分裂國家的言論和主張。

曾國衞接受多份報章訪問時，提到近日不少市民及團體投訴，認為「35+立法會選舉初選」懷疑涉及操控及干預選舉，又號召參選人當選後全面否決《財政預算案》，從而癱瘓政府，屬「攬炒」行為。曾國衞又稱，根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，除候選人本身及代理人外，其他人在競選過程中產生的選舉開支均屬違法；而組織、策劃及參選初選活動，有可能違反《港區國安法》第20、22及29條。

戴耀廷認為，曾國衞所指初選違法的地方，並非以香港法律的常理理解。他表示，初選的選舉經費透過本地眾籌所得，與外國無關，強調參加初選人士和投票的市民都是自主決定參與，看不到有選舉操控。他又表示，初選系統有私隱專家檢視，亦已通知私隱專員公署，以保障參與者私隱，選舉支出會由民主動力作為代理人負責計算，初選會有詳細支出報告，確保不會構成違規。

至於希望透過初選，爭取取回立法會控制權，要求政府問責，戴耀廷強調，《基本法》賦予立法會否決財政預算案的權力，當出現有關情況，特首可以解散立法會，特首仍可行使其職能，看不到有存在非法手段和嚴重阻撓特首行使職能的情況。

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記者︰尹櫻霖