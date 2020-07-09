【新冠肺炎】屯門兩中小學家長初步確診　同區兩小學多名家長涉確診個案

▲ 五邑鄒振猷學校今發通告表示，昨日接獲3名家長自行申報，稱他們或其家人曾接觸新冠肺炎確診者，有關學生昨已請家留在家中。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（9日）新增的其中一名初步確診者的兩名女兒，所就讀屯門的宣道會陳瑞芝紀念中學及道教青松小學今已宣布明（10日）起停課1至2日，同區另有2間小學，分別有多名家長主動向校方申報，他們或其家人曾接觸新冠肺炎確診者，或近日曾光顧有患者到過的餐廳用膳，有關學生已沒有返校上課。

五邑鄒振猷學校今發通告表示，昨日接獲3名家長自行申報，稱他們或其家人曾接觸新冠肺炎確診者，為安全起見，有關學生昨天已請家留在家中，學校亦即日加強校舍消毒工作。

該校亦表示，鑑於疫情發展令人關注，校方理解家長的顧慮，如有需要，家長可按一般請假程序為子女請假。

同區另一間小學、香港路德會增城兆霖學校，昨亦發出「緊急消息」，稱收到2名家長自行申報，分別屬於一年班及二年班、來自不同家庭的2名家長，近日曾光顧一些有確診者到過的食店用膳，有關的家長已進行病毒檢驗，未知結果。

為慎重起見，該名二年級生昨起已停止上學，另一名一年級生家長，昨午發覺後即通知學校，故今日起亦停止上學，直至另行通知。校方稱，如有進一步消息，會盡快公布。

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責任編輯：馮琪雅