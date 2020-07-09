【新冠肺炎】港府收緊食肆每枱人數　張宇人：難料影響

▲ 張宇人表示，餐飲業原擬七、八月推出的優惠或有改動。（陳宛彤攝）

政府今日宣布，因應疫情收緊防疫措施，由星期六開始，再次限制食肆每枱不可多於8人，為期14日。多位議員擔心疫情發展，其中飲食界議員張宇人坦言， 餐飲業界原本推出7月7折及8月8折優惠， 預計生意額會上升， 但目前難以評估未來幾星期的情況，不排除優惠有改動。

張宇人又指，希望政府在處理疫情能做到「張弛有度」，「張要快時，弛亦要快」，又呼籲業界要有警覺性， 建議僱主提供更多口罩供員工替換，員工亦要繼續戴口罩、探熱及勤洗手，做足清潔工作。

民建聯葛珮帆認為，原本本周推出的「健康碼」因為疫情嚴峻要押後是「沒辦法」的事，但若延至下月才推出，會影響很多人的生活。她又稱，收到好多家長投訴，要求學校停課，希望教育局認真考慮，又希望政府決斷些，做好防疫措施，「不要拖拖拉拉」，盡快控制疫情，讓「健康碼」和「旅遊氣泡」可盡快實施。

新民黨葉劉淑儀表示，政府若不放鬆「限聚令」會影響經濟和市民生計，亦需不斷用公帑補貼，但放鬆後社區出現隱形傳播，如美國、澳洲等多地都是因為放鬆而出現第二波疫情，認為因應疫情發展，收緊「限聚令」無可避免，她又關注劏房情況，擔心會爆發疫情。

民主黨尹兆堅指，世界不少地方都出現第二波疫情，如果是合理的，為抗疫而收緊「限聚令」可理解，希望政府可掌握好抗疫力度，不希望再出現政府借疫情打壓市民遊行、集會自由的情況，或因周六、周日民主派舉行立法會初選，而故意將「限聚令」收緊至不合理的地步。

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記者︰林曉君