Facebook推聊天機械人　敞青年心扉護精神健康

▲ 明愛青少年及社區服務暨社區發展服務總主任陳偉良（左）表示，疫情下青少年接觸不到朋友、學業或工作不穩，都成壓力來源。（徐紹軒攝）

疫情下，青少年既面對學業的不確定，又易與家人摩擦，出現情緒問題機會增。社交網站Facebook（fb）與本地社福機構合作，推出一站式網上資源平台，又支援機構推出聊天機械人，讓市民尤其青少年，可隨時獲得資訊，找到合適機構尋求幫助，紓緩情緒。

16歲的Joyce成長於單親家庭，讀小五時因學業及朋輩壓力出現情緒問題，雖有駐校社工跟進，但她覺得在學校被標籤，「感到好赤裸」。後來她經網絡搜尋到明愛的服務，起初僅留下英文名和聯絡，與社工傾談數次，打破心扉後才透露更多背景，現在與社工的關係更如朋友般。

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夥5機構 設精神健康平台

24歲的Stephanie正在攻讀輔導學碩士，她去年9月開始需要做實習，但疫情打亂實習計劃，使她抵受不住憂慮出現情緒問題；雖曾向其他機構求助，但該機構以電郵溝通，隔數天才回覆，令她積累負面情緒。最終她經社交軟件匿名聯絡到青協，在社工輔導下才釋放到壓力。

fb見疫情下市民情緒問題增加，又常在社交網站尋找同伴和求助，聯同5間社福機構合作，推出「HearForYou」一站式精神健康網上資源平台，及協助輔導的Messenger Bot聊天機器人。

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聊天機械人至今推出一個月，已有逾140人使用過，梳理自己情緒或尋求社工協助。明愛青少年及社區服務暨社區發展服務總主任陳偉良表示，疫情下青少年接觸不到朋友、學業或工作安排不穩定，以及與父母摩擦增加，都成為壓力來源，而青年多於晚上8時後才尋找幫忙，機器人可全天候應對。

青協青年工作幹事朱香雄指，青年常對如何啟齒說話感困難，機器人能夠透過對答，助他們梳理情緒和問題，同時後方的社工也可了解到青年面對的困難，輔導時能夠對症下藥。

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