【新冠肺炎】多校即時放暑假防疫　教育局指學校可彈性處理暑假安排　

▲ 多所學校讓學生提早放暑假，包括跑馬地名校聖保祿中學。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，除有學生染疫或家長初步確診的學校自行停課外，亦有多間中小學自行宣布提早放暑假，以防學生聚集增加感染風險。教育局今（9日）回覆表示，鑑於暑期將至，若個別學校經審慎考慮學生學習進度及相關因素，並取得法團校董會同意後，可彈性處理暑假安排，包括恢復原定的校曆表放暑假，無需延後，並通知教育局。

教育局表示，與衞生防護中心已建立通報及處理確診/緊密接觸者機制，根據教育局的《學校復課指引》，如證實有教職員或學生染疫，衞生防護中心會派員到學校進行病學調查及個案追蹤，派發及收集深喉唾液樣本瓶予全校學生及學校人員，作病毒測試，同時因應學校的情況，落實校園消毒及停課安排：

倘若校内出現確診個案，有關學校須 停課14天 。

。 如教職員或學生有「密切接觸」的家屬證實染疫，亦須接受 強制檢疫14天 ， 其間不可回校上課。

， 其間不可回校上課。 當學校得悉有密切接觸者的個案，在等候檢驗結果時，可按其校本情況，在取得法團校董會同意後，考慮停課1至2天以消毒清潔校園，並通知教育局。

教育局表示，就近日的個案看來，沒跡象顯示學校是感染源頭。鑑於暑期將至，若個別學校經審慎考慮學生學習進度及相關因素，並取得法團校董會同意後，可彈性處理暑假的安排，包括恢復依據本學年原定的校曆表放暑假，而無需延後，並將有關安排通知教育局。

【新冠肺炎】屯門山景邨青松小學周五停課一天 陳瑞芝中學周五六停課

【新冠肺炎】德望小學家長初步確診 德望學校明起停課3日

【新冠肺炎】聖保祿天主教小學一至四年級明起不用回校 小五待完成呈分試後提早放暑假

【新冠肺炎】聖公會基顯小學學生家長昨確診 返校學生立即放學明日停課一天

【新冠肺炎】聖母書院中一級女生初步確診 即日起停課14天 毗鄰聖母小學停課2天

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯 李志強



