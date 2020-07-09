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【新冠肺炎】多校即時放暑假防疫　教育局指學校可彈性處理暑假安排　

社會 22:31 2020/07/09

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多所學校讓學生提早放暑假，包括跑馬地名校聖保祿中學。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，除有學生染疫或家長初步確診的學校自行停課外，亦有多間中小學自行宣布提早放暑假，以防學生聚集增加感染風險。教育局今（9日）回覆表示，鑑於暑期將至，若個別學校經審慎考慮學生學習進度及相關因素，並取得法團校董會同意後，可彈性處理暑假安排，包括恢復原定的校曆表放暑假，無需延後，並通知教育局。

教育局表示，與衞生防護中心已建立通報及處理確診/緊密接觸者機制，根據教育局的《學校復課指引》，如證實有教職員或學生染疫，衞生防護中心會派員到學校進行病學調查及個案追蹤，派發及收集深喉唾液樣本瓶予全校學生及學校人員，作病毒測試，同時因應學校的情況，落實校園消毒及停課安排：

  • 倘若校内出現確診個案，有關學校須停課14天
  • 如教職員或學生有「密切接觸」的家屬證實染疫，亦須接受強制檢疫14天， 其間不可回校上課。 
  • 當學校得悉有密切接觸者的個案，在等候檢驗結果時，可按其校本情況，在取得法團校董會同意後，考慮停課1至2天以消毒清潔校園，並通知教育局。 

教育局表示，就近日的個案看來，沒跡象顯示學校是感染源頭。鑑於暑期將至，若個別學校經審慎考慮學生學習進度及相關因素，並取得法團校董會同意後，可彈性處理暑假的安排，包括恢復依據本學年原定的校曆表放暑假，而無需延後，並將有關安排通知教育局。

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責任編輯　李志強


 

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