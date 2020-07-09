【新冠肺炎】消息：晚上新增14宗初步確診個案　涉及多個感染群組

▲ 本地疫情涉及茶餐廳群組，多名的士司機確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心7月9日公布新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案，涉及27男15女，年齡介乎３個月大至95歲，當中８宗個案均曾於潛伏期身處外地。至今本港個案累計1,366宗（包括1,365宗確診個案和一宗疑似個案）。

同時本地個案中至少2宗源頭不明個案， 包括一名住在長沙灣的58歲女士經常坐的士，詳情即睇 :https://bit.ly/2ZQobWK

消息指今晚再新增14宗初步確診個案，涉及多個感染群組，當中包括茶餐廳群組，以及輸入個案。

【限聚令】一文看清7月11日凌晨實施限聚令 涉餐廳、電影院、健身室及卡拉OK場所限制

【新冠肺炎】累計7名的士司機確診 一文看清確診的士司機的車牌

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋