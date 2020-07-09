【新冠肺炎】袁國勇倡重返實行3月嚴謹防疫措施　待今波疫情緩和才再放寬

▲ 袁國勇指近日市民防疫已鬆懈，認為有需要重返3月時的社交距離措施。(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情爆發第三沒，短短五日就已錄得107宗確診個案，當中逾半均屬本地感染。食衞局局長陳肇始強調於疫苗出現或有效治療案出現前，病毒不會消失，現時疫情進入新常態，社會需接受社交距離措施將會因應疫情時緊時鬆；港大專家袁國勇則倡重返實行3月時嚴謹措施，待今波疫情緩和，才再放寬。

本港過去一周疫情急劇惡化，食衞局昨宣布收緊餐飲及表列處所措施，惟限聚令維持不變，室外維持上限為50人。據了解，當局日前與專家開會時，提出擬收緊社交距離措施至3月水平，惟部分與會成員反對。食衞局局長陳肇始昨強調，近日確診個案多與食肆處所有關，防疫措施需「張弛有道」，局方會持續監察情況。

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她重申，世衞及專家均指疫苗或有效治療面世前，病毒將與人共存、不會遠離，「疫情進入新常態」絕對不是不負責任的講法，而當南韓、日本及澳洲等地放寬社交距離措施後，疫情定會出現反覆，本港疫情亦首次於新常態下出現反覆，認為巿民需接受社交距離措施將會因應疫情鬆緊交替，但最重要是當局有能力迅速應變。

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港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇則指，近日市民防疫已鬆懈，認為有需要重返3月時的社交距離措施，惟室外空氣流轉較頻密，未有收緊室外聚集措施無問題，相反室內空氣流動少，促市民需持續戴上口罩，至今波情緩和，才再考慮放寬。

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本報記者：陳正怡