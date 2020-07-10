【新冠肺炎】消息：水泉澳邨明泉樓多名居民送院　部分人初步確診被送至不同醫院

▲ 水泉澳邨或爆發新冠肺炎疫情。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心昨日（9日）公布新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案，涉及27男15女，年齡介乎３個月大至95歲，當中８宗個案均曾於潛伏期身處外地。至今本港個案累計1,366宗（包括1,365宗確診個案和一宗疑似個案）。

【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓一16號單位喉管有破孔 沙田區議員：消息稱或撤離明泉樓居民

早前一名居於沙田水泉澳邨明泉樓的66歲女人（第1294宗）確診，她在胸肺檢查時發現不妥，其後確診。

7月9日新增的34宗本地個案中，23宗為港泰護理中心個案（28名院友和4名職員），詳情即睇：https://bit.ly/3iRyimX

另外有三名的士司機。詳情即睇：https://bit.ly/2ZdSE1y

本地再出現至少2宗源頭不明個案， 58歲女士經常坐的士，詳情即睇：https://bit.ly/3fjOqvi

消息指今日新增16宗初步確診個案，包括多名水泉澳邨居民。消息指水泉澳邨明泉樓多名居民送院，部分人初步確診，被送至不同醫院。沙田區議員丘文俊表示，根據水泉澳邨明泉樓街坊表示，昨晚有多輛救護車到該處，不排除是安排深喉唾液樣本測試呈陽性的居民入院。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩