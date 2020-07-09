【新冠肺炎】限聚令再收緊　梁子超：最重要是心理上提醒市民疫情嚴重

▲ 梁子超直言，僅微調防疫措施不足以控制疫情，只能心理上提醒市民不要鬆懈，再次做好個人衞生。（資料圖片）

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，食物及衞生局局長陳肇始今（9日）宣布再次收緊限聚令，但未有正面回應會要求全港停課。

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有專家坦言微調防疫措施，對控制整體疫情影響不大，只能稍微減低若出現超級傳播者的感染風險，並提醒市民本地疫情再趨嚴峻要小心防疫；另有專家認為當局應考慮採用更嚴厲措施，如要求部分場所再次停止營業，或強制市民和司機在公共交通工具上戴口罩。

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醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超直言，僅微調防疫措施不足以控制疫情，只能心理上提醒市民不要鬆懈，再次做好個人衞生，如考慮不要與陌生人「搭枱」進食，或考慮外賣取代堂食。梁強調目前最擔心為的士司機及食肆群組傳播，因難以追蹤所有食客或乘客，呼籲到過相關食肆的人士應盡快申報及作檢測。

社區無源頭個案倍增 需考慮再停課或在家工作

多家學校因相繼出現確診學生或密切接觸者而短暫停課，問到有否需要全港停課，梁子超則指需再觀察多數天，若出現無法制止的校內傳播，或社區無源頭個案倍增，便需考慮停課或再次安排在家工作以減少公共交通工具上的人流，從而控制疫情，但暫未見有需要全港停課。

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每季均為老人院內人士作定期病毒檢測

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，目前較擔心安老院群組個案，因長者年紀較大，死亡率較高，強調長者屬高危一族，建議每季均需為老人院內人士作定期病毒檢測；許又預計，今波疫情將持續1至2個星期，因潛伏期為14日，有確診個案便將陸續浮現，呼籲市民必須做好個人衞生措施，及做好室內清潔。

至於收限聚令措施，許樹昌指現時需回歸3月時實施限聚令的原則，即截斷社區傳播鏈，「室內必須拉闊社交距離」，而再有學童受牽連，或社區再現無源頭個案，便需考慮再次停課。

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責任編輯：鄧凱文