【離譜外傭】外傭煮20多人份量食物疑放假出售　僱主勸阻反被索伙食費網上求助

▲ 一名女僱主指其外傭在家煮20至30人份量食物，疑周日放假出售食物，她勸阻後反被外傭索取伙食費。

外傭的不當行為往往引發僱主在網上吐苦水，一名女僱主於社交媒體分享，指其外傭在家煮20至30人份量食物，懷疑她周日放假向同鄉出售食物，她勸阻後反被外傭索取伙食費，因而向網民求教。

該名女僱主本周二（7日）於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示一家四口，孩子分別8歲和5歲，家中聘用的菲傭已工作4年多。她指外傭工作態度可以，不過在第三次簽約時，已問如何計算長期服務金給她，而且她當時明表不會簽第四次約。

由煮1人份量變20多人份量

在疫情期間，女僱主不用上班，才驚覺外傭的工作表現比以前差。她提及，外傭半年前問她，周日放假可否煮午餐帶外出吃，她答應了，可是到4月時情況愈來愈不妙。女僱主寫道︰

她每周六晚上開始煮，周日5點起來又煮，煮成20至30人（份）沙律、米飯、青菜、雞腿帶外出，我和先生周日一早都不能睡覺（被她的煮菜聲影響）。

▲ 外傭每周六晚上開始煮多人份量食物。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

她終在本周一（6日）忍受不了，告訴外傭不要再煮飯帶外出，她認為「你煮一點沒有問題，煮多我們接受不了」，外傭因而對她「黑面」。

網民︰應該攞出去賣賺外快

其後外傭發訊息給她，要求僱主每月按香港法例，「給她$1,075元的一半金額做伙食費，理由因為她每月自購奶粉、水果、coffee」。她表示一直有為外傭提供食物，於是向網民求助，應如何處理及回應外傭。

網民普遍留言稱外傭做法不合理，「應該係攞出去賣，賺外快」、「煮佢自己嗰1人份量當然可以，但唔會准許煮成30人份量，開餐廳咩」，而且在僱主家煮「水電煤油鹽糖全部都係錢」。

另有網民認為女僱主最初不應批准，「做開好人，突然之間唔俾就會覺得你勁衰」，由4月忍讓到7月才出聲也有不妥。網民力撐女僱主不必額外再提供伙食費，「如果你提供咗食物俾佢，就唔需要俾food allowance（膳食津貼）」。

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責任編輯︰王明芳