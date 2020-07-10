【新冠肺炎】沙田保良局朱正賢小學今停課　油基顯有家長初步確診停課至下周二

▲ 家長學生同確診，沙田保良局朱正賢小學今停課。

本港新冠肺炎爆發第三波疫情。多間小學因有學生家長確診，已先後宣布停課。沙田區議員趙柱幫今早（10日）在其facebook專頁發帖，稱位於沙田圍的保良局朱正賢小學，因家長學生同確診感染新冠肺炎，故今日停課。

趙柱幫的帖文指，博康邨保良局朱正賢小學今日突然停課，並發出通告，稱有家長及學生因確診感染新冠肺炎，學校需停課以進行清潔及消毒。學校通告又稱，四年級考試及五年級呈分試的安排，將另行通知。

區區議會主席羅庭德亦在其facebook專頁發帖，稱位於粉嶺的聖公會嘉福榮真小學亦有老師的親屬確診感染新冠肺炎，學校於今日停課一天。家長可即時到學校接子女回家，學校亦會進行全面清潔及消毒。

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油基顯今起停課至下周二

聖公會油塘基顯小學今早也向家長發布網上通告，指該校二年級有學生家長初步確診新冠肺炎，學生及家人正接受檢測及隔離14日。學校為安全起見，小一至小六的家長可以即時到學校接回子女，小四至小六考試即日取消，小五呈分試順延舉行。黃紹堅副校長向本報表示，學校從今天起至下星期二停課，以便學校作全面徹底消毒及清潔，確保師生安全。

另九龍城浸信會禧年(恩平)小學也於學校網站公布，表示收到一位家長通知，其子女懷疑確診2019冠狀病毒病，已安排今天停課一天，為學校進行消毒清潔工作，學校會按照最初之校曆表安排，在7月12日開始放暑假。

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責任編輯：羅嘉欣