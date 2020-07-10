【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　一文睇清確診或疑似個案居住大廈+光顧食肆+行蹤

▲ 衞生防護中心公布確診個案居住大廈及曾光顧食肆名單

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心7月9日公布新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案，涉及27男15女，年齡介乎３個月大至95歲，當中８宗個案均曾於潛伏期身處外地。至今本港個案累計1,366宗（包括1,365宗確診個案和一宗疑似個案）。

7月9日新增的34宗本地個案中，23宗為港泰護理中心個案（28名院友和4名職員），詳情即睇：https://bit.ly/3iRyimX。

另外有三名的士司機。詳情即睇：https://bit.ly/2ZdSE1y

本地再出現至少2宗源頭不明個案， 58歲女士經常坐的士，詳情即睇：https://bit.ly/3fjOqvi

衞生防護中心公布確診司機的車牌號碼，以供市民參考，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午表示，未來亦將再有的士司機初步確診個案，而的士司機接載乘客多，坦言對情況感到擔心。確診的士司機的車牌即睇：【下一頁】

衞生防護中心亦公布曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，詳情如下：

另外亦公布確診或疑似個案在自出現病徵前兩天起到訪的地點、食肆名單：

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責任編輯：林卓昕