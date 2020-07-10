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全智賢成英國名牌Alexander McQueen新代言人　Fit爆人妻做帶貨女皇攻亞洲巿場

休閒 18:45 2020/07/10

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

英國名牌Alexander McQueen最近找來韓星全智賢代言，瞬即成為時裝界熱話。

從前，喜歡時裝的人，都明白個人風格的重要，名人影星穿甚麼，用甚麼，一概不理。現在麻木跟風者眾，於是一窩蜂以名人影星為時尚指標，更出現「帶貨女皇」這詞彙。最近Alexander McQueen亦加入這陣營，找來韓星全智賢代言，一洗近年帶貨女皇盡是只懂得賣弄身材的一群「騎呢」女星。

韓星全智賢正式成為Alexander McQueen的代言人，看看這位被亞洲區稱為帶貨女皇的她，又能否再見其功﹗（British Donega Tweed孖襟大衣$23,000、耳環 $4,700、皮帶$6.600、皮靴$13,400/圖片由品牌提供）

全智賢手上的拿著的正是這個迷你版Jeweled Satchel手袋。（$14,800/圖片由品牌提供）

還記得數年前的一套韓劇《來自星星的你》嗎？身為女主角的全智賢飾演當紅的女星，每天的「行頭」盡是走在潮流的最前線，結果因為劇集收視破了記錄，令大家除了討論每集的劇情外，她所穿過的服裝和配飾都成了當時大家看畢劇集後瘋搶的對象，直接促成全智賢有著「帶貨女皇」的稱號。

身為帶貨女皇，當然會穿多幾套不同的服裝以作宣傳。（Camel色特長cardigans $13,400、皮帶 $9,500、皮靴 $10,500/圖片由品牌提供）

這一款手袋名為Knotted Story，袋中央特設的金屬環可以讓手穿過，方便以另一種方法使用。（$19,400/圖片由品牌提供）

時至今天，這位女星人氣仍然不減，Alexander McQueen的創作總監Sarah Burton就是看中她這一點，將她招攬成為品牌代言人，希望以她的魅力令品牌有更多的曝光率。

Oversized球鞋是這年頭品牌最暢銷的產品，今夏換上了閃粉鞋底。（$5,500/圖片由品牌提供）

而事實上，已故的Alexander McQueen的名字實在太過響亮，Sarah Burton接下這重任是一件艱辛的工作，她接手後的品牌，那些McQueen刁鑽厲害難穿的剪裁服裝的而且確減退了不少，但換來的是造工不減，但更易為普羅女性所接受的服裝。

位於置地廣場的全新裝修的Alexander McQueen專門店剛剛重開，室內設計由品牌的設計總監Sarah Burton和建築師Smiljan Radic合作，單是店內的大型雕塑石塊就已經非常有看頭。（圖片由品牌提供）

現在擁有fashion jewerlry系列的品牌不多，Alexander McQueen推動這系列從來都不放慢腳步，不少首飾有著非常精細程度，從圖中蝴蝶頸鏈上的吊墜可見一班。（頸鏈 $12,800/圖片由品牌提供）

配飾方面，呈現出更加多元化，例如那一雙厚底Oversized球鞋，就正是品牌這數年間其中一款最暢銷的項目。

另一方面，由早期Alexander McQueen時已經開發，可以將手指套在手袋面上設置的金屬骷髏洞孔裏的British Donega手袋，都是歷久不衰熱賣至今的項目。

而隨著全智賢正式加盟，這一款手袋的迷你版Jeweled Satchel，再一次成為品牌重點的推介項目，我們又不妨看看這位帶貨女皇的叫座力是否不減當年模樣

產品查詢：2765 0220
    
記者：何偉雄

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