【賭王設靈】何鴻燊喪禮今天大殮出殯　何家成員政商界名人送別賭王最後一程

▲ 何鴻燊大殮出殯，何家成員政商界名人送別賭王最後一程。

賭王何鴻燊今日（7月10日）大殮出殯，今早約十時，香港殯儀館已陸續有政商人士前來致祭，而何家亦開放採訪室，讓傳媒稍後直播出殯儀式。

今早賭王家屬約十時後開始到達，包括與女伴到場的長房女兒何超雄，二房女兒何超鳳、何超瓊，三房兒子何猷君及太太齊嬌、何超盈，以及與男友竇驍拖手現身的何超蓮。

▲ 何超蓮與男友竇驍拖手到場。（陳家昌攝）

▲ 三房兒子何猷啟與太太齊嬌。（陳家昌攝）

約十時半，政商界名人霍震霆、何家四太梁安琪、二房兒子何猷龍接連到場。何超鳳女兒何鍶珩約10時44分到場。

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▲ 四太梁安琪於保鑣陪同下到場。（陳家昌攝）

▲ 三房長女何超雲。（陳家昌攝）

▲ 何猷龍約十時半現身。（陳永康攝）

四房幼女何超欣與胞兄何猷君及其太太奚夢瑤一同抵達，何超盈與老公辛奇隆緊接其後，隨行還有兩名工作人員抱著兩位賭王第三代進場。何超儀與陳子聰匆匆到場表示已經遲到，但仍向傳媒說早晨。

▲ 二房女兒何超瓊。（陳家昌攝）

▲ 長房女兒何超雄與女伴。（陳家昌攝）

賭王的大殮出殯於今日（7月10日星期五）舉行，昨日已公布出殯扶靈名單，扶靈人士為董建華先生、何厚鏵先生、林鄭月娥女士、譚鐵牛先生、李偉農先生、李國寶博士、胡應湘爵士以及李業廣先生。

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▲ 霍震霆一早到場送別賭王。（陳永康攝）

▲ 何超鳳女兒何鍶珩。（陳永康攝）

▲ 四房幼女何超欣、兒子何猷亨與太太奚夢瑤11時許到場。（陳家昌攝）

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喪禮儀式由蘇樹輝先生主持，然後由家屬代表何超瓊女士宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單。

▲ 四房女兒何超盈與丈夫辛奇隆。（陳家昌攝）

▲ 兩位賭王第三代由工作人員抱著入場。（陳家昌攝）

▲ 林青霞與施南生約11時半到場。（陳家昌攝）

▲ 何超儀與陳子聰匆匆到場表示已經遲到，但仍向傳媒說早晨。（文子健攝）

之後由何猷龍代表家屬致答謝詞；緊接再由董建華、徐立之博士、李業廣及霍震霆先生致悼詞。

下午1時30分開始的大殮儀式可作傳媒直播，至下午2時30分辭靈出殯，有指賭王將下葬於家族墓地昭遠墳場。

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