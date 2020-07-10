【賭王設靈】何鴻燊喪禮今天大殮出殯 何家成員政商界名人送別賭王最後一程
賭王何鴻燊今日（7月10日）大殮出殯，今早約十時，香港殯儀館已陸續有政商人士前來致祭，而何家亦開放採訪室，讓傳媒稍後直播出殯儀式。
今早賭王家屬約十時後開始到達，包括與女伴到場的長房女兒何超雄，二房女兒何超鳳、何超瓊，三房兒子何猷君及太太齊嬌、何超盈，以及與男友竇驍拖手現身的何超蓮。
約十時半，政商界名人霍震霆、何家四太梁安琪、二房兒子何猷龍接連到場。何超鳳女兒何鍶珩約10時44分到場。
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四房幼女何超欣與胞兄何猷君及其太太奚夢瑤一同抵達，何超盈與老公辛奇隆緊接其後，隨行還有兩名工作人員抱著兩位賭王第三代進場。何超儀與陳子聰匆匆到場表示已經遲到，但仍向傳媒說早晨。
賭王的大殮出殯於今日（7月10日星期五）舉行，昨日已公布出殯扶靈名單，扶靈人士為董建華先生、何厚鏵先生、林鄭月娥女士、譚鐵牛先生、李偉農先生、李國寶博士、胡應湘爵士以及李業廣先生。
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喪禮儀式由蘇樹輝先生主持，然後由家屬代表何超瓊女士宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單。
之後由何猷龍代表家屬致答謝詞；緊接再由董建華、徐立之博士、李業廣及霍震霆先生致悼詞。
下午1時30分開始的大殮儀式可作傳媒直播，至下午2時30分辭靈出殯，有指賭王將下葬於家族墓地昭遠墳場。
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