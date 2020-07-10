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【性感女神】葉玉卿開腔認丈夫申請破產　解釋欠債原因：美國總統也曾破產

娛樂 10:44 2020/07/10

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葉玉卿坦承丈夫胡兆明申請破產。

現年53歲的葉玉卿是90年代香港影壇著名性感女星，她自1996年嫁予美國商人胡兆明後移居美國，居於紐約長島古堡大宅做闊太，二人並育有3個子女。有指葉玉卿夫婦身家估計約80億港元，最高峰更曾擁百億身家。

可是，昨天（7月9日）傳出葉玉卿丈夫現在欠債8億港元，更要申請破產。葉玉卿後來接受媒體訪問，坦承丈夫破產。

葉玉卿丈夫胡兆明家族本來於紐約經營連鎖超級市場起家，葉玉卿亦十分旺夫，胡兆明婚後生意大展拳腳，旗下超市由原本8間開到逾20間，之後更涉足地產、銀行、酒店、飲食、旅遊業等，2003年還成為上市公司主席。

【性感女神】葉玉卿亞姐出身高峰期擁百億身家 　傳曾為老公解財困復出拍戲

葉玉卿一家五口在美國於紐約住古堡大宅，原本過富豪生活。

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葉玉卿夫婦未氣餒

可是，自2008年金融海嘯後，已屢傳胡兆明經濟出問題。直至昨日（7月9日），傳出胡兆明申請破產。

後來葉玉卿接服傳媒訪問坦承此事，並透露導致破產是因為誤信房產貸款公司，令貸款愈來愈高最終無力還款。

雖然負巨債，不過她指債務重組並非很嚴重的事，並自言生活未必受到很大的影響，例如個人生活必需品，以及部分工資所得、房產和汽車都可保留。

在2012年，傳胡兆明財政出現問題，當時葉玉卿開記招否認並作澄清。（東星圖片）

葉玉卿指破產在美國不罕見

她並指破產重組在美國不算罕見，同時舉例稱現任美國總統特朗普也曾破產重組過幾次，而美國最近很多大型企業亦申請破產重組。

不過她也坦言，最難是過是面子這一關，畢竟申請破產對名譽多少有損，丈夫卻未因此氣餒。

葉玉卿也十分豁達，處之泰然，表示人生定有高低起伏，未有因此令心情很低落，並欣慰子女十分聽話，他們都十分支持家庭，未有抱怨。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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