【新冠肺炎】本港多間學校陸續停課 停課+提早放暑假中小學名單不斷更新

▲ 本港多間學校陸續停課。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，除有學生染疫或家長初步確診的學校自行停課外，亦有多間中小學自行宣布提早放暑假，以防學生聚集增加感染風險。

九龍區

九龍城浸信會禧年(恩平)小學在學校網站發布通告，指收到一位家長通知，其子女懷疑確診2019冠狀病毒病，已安排今天（10日）停課一天，為學校進行消毒清潔工作，學校會按照最初之校曆表安排，在7月12日起開始放暑假。

聖公會油塘基顯小學今早也向家長發布網上通告，指該校二年級有學生家長初步確診新冠肺炎，學生及家人正接受檢測及隔離14日。學校從今天起至下星期二（14日）停課，以便學校作全面徹底消毒及清潔，確保師生安全。

德望學校小學部有一名家長確診新冠肺炎，全校今（10日）起至周日（12日）停課3日，以便徹底消毒及清潔校園。

位於油塘的直資福建中學附屬學校，校方已完成所有教學工作及發回所有本年度需發放的獎項及教材後，家長便可自行決定是否讓子女回校，變相提早放暑假。

聖公會基顯小學一名學生家長確診新冠肺炎，學校今日（10日）會停課一天。

調景嶺優才書院有中五學生初步確診，停課一日，有關四年級考試及五年級呈分試的安排將另行通知。

何文田順德聯誼總會胡兆熾中學一名中二學生的家人確診新型肺炎，今明兩日停課，下星期一（13日）復課。

土瓜灣農圃道官立小學有學生家長剛確診新冠肺炎，家庭成員均已進入醫院接受觀察及檢疫，學校今天停課一天。

新界區

沙田圍的保良局朱正賢小學，因家長學生同確診感染新冠肺炎，故今日（10日） 停課。

屯門山景邨的道教青松中學因有學生家長確診，按衛生防護中心指引，7月10日全校停課一天，另原定周六（11日）的五六年級補課亦會取消。

宣道會陳瑞芝紀念中學因有學生家長確診，宣布今起一連兩日停課。

聖公會嘉福榮真小學一位教師通報，其親屬剛獲知確診，該名教師今天沒有回校，學校並決定今天（10日）停課一天。

荃灣天主教石鐘山紀念小學一名小六學生被列為密切接觸者，為安全起見，學校決定今日（10日）停課一日以作徹底消毒及清潔，學校原定於今舉行的五年級呈分試將改期進行。

港島區

位於柴灣興華邨的聖保祿天主教小學，校方鑑於本港確診及懷疑個案增加，為保障學生健康，宣布全校將提早放暑假，已獲教育局批准。

於跑馬地的聖保祿中學，據悉已提早於7月8日開始放暑假。

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