【政府口罩】傳真社揭同心抗疫口罩包裝疑不符衞生標準　 工人無穿防護衣地上執口罩入袋

▲ 有生產同心抗疫口罩的供應廠，包裝過程被質疑不符合衞生標準。

政府上周開始透過全港住戶派發合共約2,880萬個外科口罩，《傳真社》報道，經調查發現其中一間獲政府資助兩條生產線的口罩廠，是相關口罩供應廠之一，但廠內部份口罩處理過程，並未符合無塵室衛生要求，口罩被堆放在紙皮搭成的桌子上包裝，工人亦沒有穿上防護衣。更有前職員表示，曾目睹工人將跌在地上的口罩撿回，再入袋包裝。商務及經濟發展局表示會不時實地視察、審核生產線。涉事公司回應指，說法可能是誣衊。

據《傳真社》報道，當局上周起向全港住戶派發外科口罩，但未有透露具體口罩廠及實際採購價。經調查指，位於葵興華達工業中心的「創意國際科技有限公司」有份供應相關口罩，但口罩處理過程並未符合無塵室的衛生要求。

▲ 7至8名女工圍著一張由紙皮及紙箱堆砌而成的「桌子」工作。(圖片來源：傳真社)

該公司由6個相連單位打通，門外走廊擺放著大量印有「同心抗疫」的紙箱，從報道中公開的照片顯示，廠房主要分為無塵室、倉庫及辦公室3部分，整間廠房最少有30人上班。

從影片可見，無塵室最內部位置放有口罩製造機，有員工穿上全身防護衣、頭套及口罩，但亦有人只身穿便服，沒有防護衣及頭套。另一邊無塵室有3間房，其中一間內有約10名員工包裝口罩，他們都沒有穿上防護衣，只戴口罩、手套及頭套。

▲ 枱上放了過千個未包裝口罩，沒有任何東西作覆蓋。(圖片來源：傳真社)

在無塵室以外地方，有7至8名包裝女工圍著一張由紙皮及紙箱堆砌而成的「桌子」工作。枱上放了過千個未包裝口罩，沒有任何東西作覆蓋。這批女工同樣沒有防護衣，更沒有戴上頭套，只有戴口罩及手套。

女工附近堆起紙箱及雜物，不足3米便是洗手間，也有很多不同員工經過。有曾在工廠上班的員工表示，曾目睹有包裝工人將不小心跌在地上的口罩撿回，並放入包裝袋中。傳真社有記者在門外觀察，發現出入工作室的人士無需探熱、洗手或消毒雙手。

涉事公司回應：可能是誣衊

商務及經濟發展局回覆傳真社表示，過去數月政府透過香港生產力促進局跟進資助計劃下20條生產線的設立和生產情況，包括不時進行實地視察、審核生產線提供的資料和報告等，而生產力促進局到生產線視察時：

留意到相關人員均配戴適當設備，包括配戴口罩、穿著防護衣、頭套、手套及鞋套。

傳真社向涉事公司查詢，有男職員回覆指，公司員工包裝口罩時需要穿著防護衣、頭套等，包裝過程亦應「盡量」在無塵室內進行，被問到有指包裝過程不符合標準，男職員則回應指「可能是誣衊」。

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責任編輯：羅嘉欣