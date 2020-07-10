【新冠肺炎】許樹昌：病毒基因有變令傳播性以倍數增長　停辦書展是理想做法

▲ 中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為第三波疫情來勢洶洶。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心昨日（9日）公布新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案，涉及27男15女，年齡介乎３個月大至95歲，當中８宗個案均曾於潛伏期身處外地。至今本港個案累計1,366宗（包括1,365宗確診個案和一宗疑似個案）。

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中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日於電台節目《千禧年代》中表示，是次疫情來勢洶洶，因現時有十多個個案未能找到源頭。他提到三月份疫情高峰時的措施需要全部重新實施，相信部份針對餐飲業界的措施對拉闊社交距離有所幫助，如果沒有改善就需要再收緊措施。

提到書展將至，許樹昌表示最理想是今年停辦書展，若如期舉辦亦需要控制好入場人數，以防止人流聚集，要求入場人士必須戴口罩，各個展區都應放置搓手液供入場人士使用。

此外，提到護老院舍爆發感染群組，許樹昌指院舍方面比較難做，他指年紀大通常會有長期病患，感染後容易導致病情惡化，因此要避免其他院舍被病毒入侵，如果大量長者受感染的話醫療系統將有壓力。他認為有機會是員工或家人將病毒帶入，因此員工亦需要接受病毒檢測。

許樹昌續指近期病毒基因有點轉變，其傳播性高了數倍，但相信嚴重性並無增加。

7月9日新增的34宗本地個案中，23宗為港泰護理中心個案（28名院友和4名職員），詳情即睇：https://bit.ly/3iRyimX。

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責住編輯：郭家穎