【新冠肺炎】港鐵東鐵綫月台兼職助理初步確診　涉大學站及太和站

▲ 消息指港鐵月台助理初步確診。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，港鐵今日（10日）證實東鐵綫一名港鐵月台助理初步確診，該名初步確診患者於太和站及大學站工作，消息指其居住於沙田水泉澳邨。

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港鐵公司中午回應事件指，今天（10日）獲悉太和站一名兼職車站助理確診感染，被送往醫院接受治療。該名車站助理工作的太和站，以及曾逗留的大學站及相關地方，公司已安排進行深層次的徹底清潔和消毒。

發言人續指該名車站助理沒有明顯病徵，然而由於居所附近有確診個案，她自願接受衞生當局深喉唾液測試，她昨日（9日）毋須上班，並於早上提交測試樣本。今晨（10日）上班前探測體溫正常，當值時一直配戴口罩。她當值完畢後乘東鐵綫列車回家，途中接獲通知確診，遂即時在大學站下車，由救護車安排送院。穿著個人保護裝備的職員在車站協助該名車站助理，並與患者保持距離。

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為審慎起見，港鐵將該列車安排回廠，以「雙氧水霧化消毒機械人」徹底消毒車廂；清潔工人亦以1:49漂白水，徹底消毒太和站及大學站的大堂、月台及職員用地。公司會安排醫學專家向太和站及大學站同事講解，以提供所需支援。 港鐵公司指會與當局繼續保持緊密聯繫，配合衞生當局的抗疫工作。

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記者：陳梓蔚、郭家穎