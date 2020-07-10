【新冠肺炎】水泉澳邨或有爆發　居於明泉樓小六女生初步確診其校即時停課

▲ 一名居水泉澳邨明泉樓女童初步確步新冠肺炎。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，消息指，沙田水泉澳邨明泉樓多名居民送院，部分人初步確診被送至不同醫院，而其中一名於大圍的九龍城浸信會禧年（恩平）小學的小六女生亦初步確診，學校今日停課，下周起放暑假。

消息指，水泉澳邨明泉樓多名居民送院，部分人初步確診被送至不同醫院：https://bit.ly/3iMB90f

【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓一16號單位喉管有破孔 沙田區議員：消息稱或撤離明泉樓居民

▲ 九龍城浸信會禧年（恩平）小學校網發出相關通知。（網上截圖）

位於大圍的九龍城浸信會禧年（恩平）小學的職員今日向TOPick證實，指今早凌晨接獲家長通知，該校一名居於水泉澳邨明泉樓的六年級女學生接受病毒檢測後呈陽性反應，懷疑確診。多名老師今早於校門通知準備上學的家長及學生，即時通知今日停課，並於下周開始放暑假，故學生已毋須回校，已安排的暑假補課亦會取消。

7月9日新增的34宗本地個案中，23宗為港泰護理中心個案（28名院友和4名職員），詳情即睇：https://bit.ly/3iRyimX

另外有3名的士司機染疫，詳情即睇：https://bit.ly/2ZdSE1y

本地再出現至少2宗源頭不明個案， 58歲女士經常坐的士，詳情即睇：https://bit.ly/3fjOqvi

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記者：郭詩詩