【酒店優惠】港島太平洋限時食宿優惠 房租800元包4道菜晚市套餐【內附訂房連結】
位於港島西區、坐擁維多利亞港迷人景色的港島太平洋酒店，由即日起推出多項主題式食宿優惠，每晚房價低至600元起，而入住豪華海景套房一晚更只需1388元，所有客房可延遲退房至下午3時。
主題式優惠套票饒富特色，基本的「食‧住好週末」包早午或晚餐，「香港‧情」則適合情侶入住，皆因旅客可入住豪華海景套房一晚及獲贈精美甜點和紅酒，職員更會細心在床上鋪上心形玫瑰花瓣，喜愛打卡人士可選「尋‧歷‧西營」，可於指定乘車到中西區海濱長廊觀賞日落和獲得中西區IG熱點打卡指南。
1. 「食‧住好週末」優惠
優惠日期：2020年7月3日至7月31日
每晚房價：600元（連早午精選餐飲） / 800元（連4道菜晚市套餐）
早午精選餐優惠
- 入住尊尚客房一晚
- 2人享用Centre Street Bar早午精選餐飲
- 小童可以6折享用早午精選餐
- 免費享用健身室
- 免費 Wi-Fi 無線上網服務
- 延遲退房至下午3時
晚市套餐優惠
- 入住尊尚客房一晚
- 2人享用Centre Street Bar 4道菜晚市套餐
- 小童可以6折享用4道菜晚市套餐
- 免費享用健身室
- 免費 Wi-Fi 無線上網服務
- 延遲退房至下午3時
2. 「香港‧情」住宿優惠
優惠日期：2020年7月1日至9月30日
每晚房價：1,388元
- 入住豪華海景套房一晚
- 6件精美甜點及紅酒一支
- 床上心形玫瑰花瓣裝飾
- 房內享用中式套餐早餐
- 免費 Wi-Fi 無線上網服務
- 免費享用健身室
- 延遲退房至下午3時
3. 「尋‧歷‧西營」住宿優惠
優惠日期：2020年7月1日至9月30日
每晚房價：600元（星期一至星期四） / 700元（星期五至星期日）
- 入住尊尚客房一晚
- 免費於指定日落時間乘車到中西區海濱長廊之指定地點（須預先預約）
- 西營盤FB/IG熱點指南，如西環泳棚、奇靈里藝術街、中西區歷史建築等。
- 每日2人享用早餐套餐
- 免費享用健身室
- 免費 Wi-Fi 無線上網服務
- 延遲退房至下午3時
注意事項：
1. 以上房間價目須另加 10% 服務費。
2. 每房最多可容納2人。
查詢：2131 5733／reservations@islandpacifichotel.com.hk，訂房詳情按此連結
地址：西營盤干諾道西152號（港鐵西營盤站A2／B3出口步行約3分鐘）
記者：陸明敏