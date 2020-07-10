【酒店優惠】港島太平洋限時食宿優惠　房租800元包4道菜晚市套餐【內附訂房連結】

▲ 港島太平洋酒店推多項優惠套票，豪華海景套房每晚只需1388元，可俯瞰維多利亞港景色。（相片：港島太平洋酒店）

位於港島西區、坐擁維多利亞港迷人景色的港島太平洋酒店，由即日起推出多項主題式食宿優惠，每晚房價低至600元起，而入住豪華海景套房一晚更只需1388元，所有客房可延遲退房至下午3時。

主題式優惠套票饒富特色，基本的「食‧住好週末」包早午或晚餐，「香港‧情」則適合情侶入住，皆因旅客可入住豪華海景套房一晚及獲贈精美甜點和紅酒，職員更會細心在床上鋪上心形玫瑰花瓣，喜愛打卡人士可選「尋‧歷‧西營」，可於指定乘車到中西區海濱長廊觀賞日落和獲得中西區IG熱點打卡指南。

1. 「食‧住好週末」優惠

優惠日期：2020年7月3日至7月31日

每晚房價：600元（連早午精選餐飲） / 800元（連4道菜晚市套餐）

早午精選餐優惠

入住尊尚客房一晚

2人享用Centre Street Bar早午精選餐飲

小童可以6折享用早午精選餐

免費享用健身室

免費 Wi-Fi 無線上網服務

延遲退房至下午3時

晚市套餐優惠

入住尊尚客房一晚

2人享用Centre Street Bar 4道菜晚市套餐

小童可以6折享用4道菜晚市套餐

免費享用健身室

免費 Wi-Fi 無線上網服務

延遲退房至下午3時

▲ 尊尚客房。（相片：港島太平洋酒店）

▲ 尊尚客房浴室。（相片：港島太平洋酒店）

▲ Centre Street Bar。（相片：港島太平洋酒店）

2. 「香港‧情」住宿優惠

優惠日期：2020年7月1日至9月30日

每晚房價：1,388元

入住豪華海景套房一晚

6件精美甜點及紅酒一支

床上心形玫瑰花瓣裝飾

房內享用中式套餐早餐

免費 Wi-Fi 無線上網服務

免費享用健身室

延遲退房至下午3時

▲ 豪華海景套房客廳。（相片：港島太平洋酒店）

3. 「尋‧歷‧西營」住宿優惠

優惠日期：2020年7月1日至9月30日

每晚房價：600元（星期一至星期四） / 700元（星期五至星期日）

入住尊尚客房一晚

免費於指定日落時間乘車到中西區海濱長廊之指定地點（須預先預約）

西營盤FB/IG熱點指南，如西環泳棚、奇靈里藝術街、中西區歷史建築等。

每日2人享用早餐套餐

免費享用健身室

免費 Wi-Fi 無線上網服務

延遲退房至下午3時

▲ 健身室。（相片：港島太平洋酒店）

▲ 遊走西營盤FB/IG熱點。（相片：港島太平洋酒店）

注意事項：

1. 以上房間價目須另加 10% 服務費。

2. 每房最多可容納2人。

港島太平洋酒店

查詢：2131 5733／reservations@islandpacifichotel.com.hk，訂房詳情按此連結

地址：西營盤干諾道西152號（港鐵西營盤站A2／B3出口步行約3分鐘）

記者：陸明敏