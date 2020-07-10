  • 31°C
香港時間 : 2020710日 (週五) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酒店優惠】港島太平洋限時食宿優惠　房租800元包4道菜晚市套餐【內附訂房連結】

休閒 12:30 2020/07/10

分享：

熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港島太平洋酒店推多項優惠套票，豪華海景套房每晚只需1388元，可俯瞰維多利亞港景色。（相片：港島太平洋酒店）

位於港島西區、坐擁維多利亞港迷人景色的港島太平洋酒店，由即日起推出多項主題式食宿優惠，每晚房價低至600元起，而入住豪華海景套房一晚更只需1388元，所有客房可延遲退房至下午3時。

主題式優惠套票饒富特色，基本的「食‧住好週末」包早午或晚餐，「香港‧情」則適合情侶入住，皆因旅客可入住豪華海景套房一晚及獲贈精美甜點和紅酒，職員更會細心在床上鋪上心形玫瑰花瓣，喜愛打卡人士可選「尋‧歷‧西營」，可於指定乘車到中西區海濱長廊觀賞日落和獲得中西區IG熱點打卡指南。

1. 「食‧住好週末」優惠

優惠日期：2020年7月3日至7月31日

每晚房價：600元（連早午精選餐飲） / 800元（連4道菜晚市套餐）

早午精選餐優惠

  • 入住尊尚客房一晚
  • 2人享用Centre Street Bar早午精選餐飲
  • 小童可以6折享用早午精選餐
  • 免費享用健身室
  • 免費 Wi-Fi 無線上網服務
  • 延遲退房至下午3時

晚市套餐優惠

  • 入住尊尚客房一晚
  • 2人享用Centre Street Bar 4道菜晚市套餐
  • 小童可以6折享用4道菜晚市套餐
  • 免費享用健身室
  • 免費 Wi-Fi 無線上網服務
  • 延遲退房至下午3時

尊尚客房。（相片：港島太平洋酒店）

尊尚客房浴室。（相片：港島太平洋酒店）

Centre Street Bar。（相片：港島太平洋酒店）

2. 「香港‧情」住宿優惠

優惠日期：2020年7月1日至9月30日

每晚房價：1,388元

  • 入住豪華海景套房一晚
  • 6件精美甜點及紅酒一支
  • 床上心形玫瑰花瓣裝飾
  • 房內享用中式套餐早餐
  • 免費 Wi-Fi 無線上網服務
  • 免費享用健身室
  • 延遲退房至下午3時

豪華海景套房客廳。（相片：港島太平洋酒店）

3. 「尋‧歷‧西營」住宿優惠

優惠日期：2020年7月1日至9月30日

每晚房價：600元（星期一至星期四） / 700元（星期五至星期日）

  • 入住尊尚客房一晚
  • 免費於指定日落時間乘車到中西區海濱長廊之指定地點（須預先預約）
  • 西營盤FB/IG熱點指南，如西環泳棚、奇靈里藝術街、中西區歷史建築等。
  • 每日2人享用早餐套餐
  • 免費享用健身室
  • 免費 Wi-Fi 無線上網服務
  • 延遲退房至下午3時

健身室。（相片：港島太平洋酒店）

遊走西營盤FB/IG熱點。（相片：港島太平洋酒店）

注意事項：
1. 以上房間價目須另加 10% 服務費。

2. 每房最多可容納2人。

港島太平洋酒店

查詢：2131 5733／reservations@islandpacifichotel.com.hk，訂房詳情按此連結

地址：西營盤干諾道西152號（港鐵西營盤站A2／B3出口步行約3分鐘）

記者：陸明敏

相關文章

【酒店優惠】數碼港艾美推1,200元食宿套票　情侶慶祝套票可免費升級客房送主題布置
17:50 2020/07/08
【酒店優惠】數碼港艾美推1,200元食宿套票　情侶慶祝套票可免費升級客房送主題布置
【酒店優惠】馬哥孛羅家庭住宿優惠每晚850元起　送400元海港城時代廣場購物禮券【內附詳情】
12:22 2020/07/08
【酒店優惠】馬哥孛羅家庭住宿優惠每晚850元起　送400元海港城時代廣場購物禮券【內附詳情】
【酒店優惠】港島香格里拉暑假限時住宿優惠　每晚$1,000起住豪華客房【附訂購連結】
13:42 2020/07/08
【酒店優惠】港島香格里拉暑假限時住宿優惠　每晚$1,000起住豪華客房【附訂購連結】
住宿 酒店 Local Tour 旅遊資訊 西營盤 中西區

最高瀏覽

【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活
14:17 2020/07/09
【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活
【賭王設靈】前女婿許晉亨現身送別何鴻燊　與何超瓊世紀婚禮曾成佳話　
16:04 2020/07/09
【賭王設靈】前女婿許晉亨現身送別何鴻燊　與何超瓊世紀婚禮曾成佳話　
【賭王設靈】拉姑四哥現身送別何鴻燊　狄波拉初出道已成賭王紅顏知己
17:02 2020/07/09
【賭王設靈】拉姑四哥現身送別何鴻燊　狄波拉初出道已成賭王紅顏知己