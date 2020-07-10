【暑期活動】天際100童心嘉年華玩具特賣　三代同堂門票最著數

▲ 天際100童心嘉年華，今年以玩具主題舉行暑期活動。（圖片：機構提供）

今年的暑假可能是史上最短，小朋友當然要把握機會盡情享受，天際100香港觀景台由7月15日至8月31日期間，舉辦「天際100童心嘉年華」暑期活動，將一眾玩具好朋友帶到上393米高空，包括Barbie、Thomas and Friends、Hot Wheels、各式恐龍模型及桌上遊戲如UNO和Scrabble拼字遊戲等，打造全城最高的人氣玩具試玩區！

於每個試玩區答中問題完成任務，更可贏取獨家購物折扣，於禮品店把心愛的玩具朋友帶回家！

▲ 在透明玻璃下展示香港模型，有「大地在我腳下」的感覺。（圖片：機構提供）

活動期間更有「小朋友大晒優惠」，除小朋友可免費入場外，同行的大朋友們可享門票75折，一位小朋友可最多帶6位同行成人或長者！

此外，Café 100 by The Ritz-Carlton亦特別為小朋友設計了「獨角獸鬆餅」，出示小朋友門票更可以優惠價購買北海道軟雪糕。可在360度香港美景前與一班趣味相投的朋友仔一齊玩，與長輩共渡一個童心未泯的假期！

▲ 與Mattel人氣玩具開派對，完成任務可贏取購物優惠。（圖片：機構提供）

天際100童心嘉年華

日期：7月15日至8月31日

地點：九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

查詢：2613 3888

記者：陳絲韻