  • 31°C
香港時間 : 2020710日 (週五) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【暑期活動】天際100童心嘉年華玩具特賣　三代同堂門票最著數

休閒 11:43 2020/07/10

分享：

熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

天際100童心嘉年華，今年以玩具主題舉行暑期活動。（圖片：機構提供）

今年的暑假可能是史上最短，小朋友當然要把握機會盡情享受，天際100香港觀景台由7月15日至8月31日期間，舉辦「天際100童心嘉年華」暑期活動，將一眾玩具好朋友帶到上393米高空，包括Barbie、Thomas and Friends、Hot Wheels、各式恐龍模型及桌上遊戲如UNO和Scrabble拼字遊戲等，打造全城最高的人氣玩具試玩區！

於每個試玩區答中問題完成任務，更可贏取獨家購物折扣，於禮品店把心愛的玩具朋友帶回家！

在透明玻璃下展示香港模型，有「大地在我腳下」的感覺。（圖片：機構提供）

活動期間更有「小朋友大晒優惠」，除小朋友可免費入場外，同行的大朋友們可享門票75折，一位小朋友可最多帶6位同行成人或長者！

此外，Café 100 by The Ritz-Carlton亦特別為小朋友設計了「獨角獸鬆餅」，出示小朋友門票更可以優惠價購買北海道軟雪糕。可在360度香港美景前與一班趣味相投的朋友仔一齊玩，與長輩共渡一個童心未泯的假期！

與Mattel人氣玩具開派對，完成任務可贏取購物優惠。（圖片：機構提供）

天際100童心嘉年華
日期：7月15日至8月31日
地點：九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台
查詢：2613 3888

記者：陳絲韻

相關文章

【親子好去處】中央圖書館暑假辦逾150場活動　親子共讀工作坊等全部免費參加
16:59 2020/07/07
【親子好去處】中央圖書館暑假辦逾150場活動　親子共讀工作坊等全部免費參加
【親子好去處】屯門碼頭運動新熱點　4萬呎「籃球X平衡車」兆禧運動場免費開放　
18:35 2020/07/06
【親子好去處】屯門碼頭運動新熱點　4萬呎「籃球X平衡車」兆禧運動場免費開放　
【暑期活動】孩子市集招募兒童開檔營運一盤生意　學習策劃製作銷售技巧
12:26 2020/07/06
【暑期活動】孩子市集招募兒童開檔營運一盤生意　學習策劃製作銷售技巧
親子活動 香港 門票 玩具 Cafe 遊戲

最高瀏覽

【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活
14:17 2020/07/09
【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活
【賭王設靈】前女婿許晉亨現身送別何鴻燊　與何超瓊世紀婚禮曾成佳話　
16:04 2020/07/09
【賭王設靈】前女婿許晉亨現身送別何鴻燊　與何超瓊世紀婚禮曾成佳話　
【賭王設靈】拉姑四哥現身送別何鴻燊　狄波拉初出道已成賭王紅顏知己
17:02 2020/07/09
【賭王設靈】拉姑四哥現身送別何鴻燊　狄波拉初出道已成賭王紅顏知己