【那些我愛過的人大結局】樂汶煜誠被困車廂命懸一線　黃翠如爆結局有主角死【有片】

▲ 《那些我愛過的人》今晚將播映大結局。

TVB劇集《那些我愛過的人》今晚（7月10日）播映大結局，方樂汶（黃翠如飾）女兒朱幸而（黃芷晴飾）心臟病發，生命危在旦夕，姜煜誠（林文龍飾）向幸而承諾會照顧母女。7年前車禍兇手終揭曉，Eden（李任燊飾）自責令芊芊死亡……

《那些我愛過的人》昨晚（7月9日）劇情講到，幸而心臟病發留院等候接受手術，眾家人先後前往探望，樂汶獲希晨（馬貫東飾）鼓勵放下心頭大石，最終手術亦非常成功。

書文（連詩雅飾）把懷孕一事告知奶奶（程可為飾），奶奶非常興奮，希晨亦預先看片為書文生產作好準備，一家人樂也融融。

▲ 幸而手術成功。（《那些我愛過的人》截圖）

樂汶在幸而手術完成後，驚見Eden出現在醫院，二人追逐至天台上。Eden播出芊芊死前拍下的短片，揭曉7年前車禍真相是因他與芊芊飛車所造成。

Eden想以死謝罪，巧合下坐上書文的車上，更不幸地重演七年前的車禍……

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▲ 樂汶再遇車禍。（《那些我愛過的人》截圖）

黃翠如爆結局有人死

黃翠如、連詩雅、林文龍及馬貫東在接受節目《東張西望》訪問透露指，大結局將會有一個人死，劇情會講到樂汶與煜誠收到訊息指「這件不幸的事，一定要有個人死，才能完結。」

今晚劇情將會講到，煜誠、樂汶與希晨都十分擔憂，憑着GPS成功追蹤神秘人的車輛。Eden不聽勸告堅持所想，最終兩車相撞，5人都受傷。

▲ Eden會遇上車禍，命懸一線。（《那些我愛過的人》截圖）

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書文面對流血不止的希晨，以及因撞擊而呼吸困難的Eden，與7年前一樣再次面對抉擇。

另邊廂，煜誠和樂汶被困車廂，一直守諾言要保護樂汶的煜誠，在生命關頭向樂汶作出了抉擇……