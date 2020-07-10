【屍殺半島】導演率男女主角網上開直播　姜棟元+李貞賢搶先爆新片內容

▲ 《屍殺半島》導演延尚昊與男女主角姜棟元、李貞賢在網上直播解答影迷問題。

《屍殺列車》續集《屍殺半島》 將於下周三（7月15日）港韓同步上映。《屍殺半島》導演延尚昊，與男女主角姜棟元、李貞賢在昨天（7月9日）上到#TwitterBlueroom直播造勢，並回答全球粉絲問題。

直播開初介紹《屍殺半島》團隊時，提到這是韓國明星中首次有電影團隊登上 #TwitterBlueroom：「因為《屍殺列車》聚集了全球影迷，續集《屍殺半島》上映當然受到全球觸目！」

直播時最高峰有超過37萬觀眾收看，事前收集的問題多達3萬8千條，Twitter更專誠為《屍殺半島》設計特別版emoji。

▲ 《屍殺半島》男主角姜棟元不小心劇透。

直播中三人被要求用畫畫或是任何方法向觀眾說一些特別的話，多才多藝的李貞賢就用了韓文片名「半島」作了兩行詩，中文意思是「非常興奮，絕對不能錯過」，他還不自禁大展歌喉，與主持人對唱。

姜棟元更忍不住透露劇情，在紙上寫上了「上帝放棄了我們，但希望仍在」，並劇透指前句是正錫回到韓國後在街上看到地面寫的字，而後句則是他想帶給觀眾的謎題：「究竟誰是希望？」

▲ 《屍殺半島》於昨日（7月9日）在韓國舉行試映會。

此外，在昨天下午，《屍殺半島》於韓國舉行試映場，有部分記者受邀出席。

直播中三人被問及試映會的反應，李貞賢搶先說：「試映場完結後，我在洗手間遇到相熟的記者，她表示她們一班人都覺得電影差不多兩小時，但節奏很快，而且有很多飛車鏡頭，感覺就像只有20分鐘一樣，是很爽的一部電影。我聽了之後真的很開心！」

姜棟元則表示他也是今天第一次看《屍殺半島》：「拍攝時其實比較多時間是對著綠幕，我從來沒想到後期製作可以將整個空間感和場景變得這麼壯觀和恐怖，我非常喜歡！」