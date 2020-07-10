【KO牙痛】長期捱夜嗜辣青壯年最易上火　中醫教食療按穴急救牙肉腫痛【內附詳情】

▲ 註冊中醫師徐思濠指，任何季節都有機會出現牙肉腫痛，但若體質偏熱，加上暑天天氣炎熱，有機會更易發作。

牙痛慘過大病，不單大大影響食慾，更會影響工作、困擾生活。熱氣、生智慧齒等都可能是牙肉腫痛的原因，到底成因為何、怎樣急救？由中醫師一一拆解。

註冊中醫師徐思濠指，任何季節都有機會出現牙肉腫痛，但若體質偏熱，加上暑天天氣炎熱，有機會更易發作。

青壯年最易上火

牙肉腫痛分實證、虛證兩種，前者為急性、突然發作，會劇烈疼痛和紅腫，屬於熱症、上火發炎。若反覆出現牙肉腫脹、原因不明，而牙肉顏色不太紅，又隱隱作痛，則屬於後者。徐醫師說：

介乎於16至40歲的青少年和成年人，正屬陽氣盛、易上火的壯年時期。若長期捱夜，又喜歡吃煎炸、火鍋或燒烤等溫熱性質的食物。 原本體質因生活飲食習慣變得燥熱，再進食一些上火的食品，便更易致胃火、肝火旺，誘發牙肉腫，出現實證。

▲ 註冊中醫師徐思濠指，虛證人士則需配合中藥治療，慢慢調理。（程志遠攝）

相反，已少吃煎炸燥熱食品，但牙肉仍然腫，反映體內水液滋潤的物質不足，臟腑得不到滋潤，導致有內熱，並反映於口腔，於牙齒、牙肉發出來。「中、老年，或身體虛弱、久病的人士，因為體虛而易有虛火。」

嗜吃濕熱食品增腫痛風險

由於香港屬南方濕溫地帶，徐醫師指連飲用水都濕中帶熱，故港人上火、熱氣的情況較為常見。加上工時長、晚睡又壓力大，若再喝杯咖啡、吃朱古力，又或是夏日吃吃荔枝、芒果等濕熱食品，就會更易誘發。「口乾、唇乾、尿少，小便顏色帶黃，有口氣、口苦等，都是上火徵兆。」

累積得多就會爆錶，牙肉腫痛隨之出現。「人的精神集中力會下降，甚至會頭痛，影響工作和情緒。」飲食習慣是主因，其實天氣也略有影響。香港夏天多雨潮濕，濕氣困在體內，熱力就更難散和會往上發。

氣血差體虛者稍熱氣即牙肉腫

有些人指，牙肉腫痛會導致頭痛、耳痛，徐醫師指耳痛源於肝膽火旺，因耳朵與肝膽的經脈有聯繫，故若晚睡少休息、又吃熱氣食物，胃火、肝膽火都旺，兩者穿梭，就會一起發病。腫痛程度因人而異，視乎體質。

氣血好的人，對於外來刺激的包容力較大。可能打了三、四次邊爐，身體才有反應。 但體質差、虛弱的人士，可能放個出爐蛋撻在嘴邊、喝了一口雞湯，就會牙肉腫、流牙血，敏感得好緊要。

KO牙肉痛急救法

徐醫師指，中醫提倡「熱者寒之」的療法，熱證就要用寒涼的方法治療。生活貼士如冰敷，用薄荷水、冷水漱口都有用。另外，因鹹味下火，含鹽水亦得，可消炎退腫，虛實證都合用。

▲ 對付實火，中醫採「熱者寒之」的應對手法，可吃碗冰凍豆腐花下下火。（程志遠攝）

1.吃凍豆腐花、凍涼粉、西瓜（實火合用）

豆腐凝固的過程利用石膏，石膏有清胃熱之效。涼粉草能清熱解毒，有助紓緩腸胃的熱氣不適，西瓜味則甘性寒，可清熱。適用於胃火旺、牙肉紅腫、疼痛急劇發作的人士。其徵狀屬於大熱，應用大寒的方法應對，若連續吃兩三日熱氣食物，或自覺出現上火徵狀、腫痛情況，連吃一兩天亦無妨，虛寒人士則必須避免。

2.按穴位應急

以指壓的形式，按穴位刺激，以瀉火止痛為目的。指壓直至產生痠脹刺激感，停留於該深度，按1至5分鐘。過程中若覺痠痛不適，可放鬆一下，在穴位打圈紓緩，然後再次按壓。

▲ 隨時隨地都可以做，兩邊一起按效果會加強，穴位亦可交代替操作。虛弱人士力度需柔和，免受太大刺激。（iStock）

下關穴

此穴位為三叉神經出口處，位於耳屏前1吋，顴弓下沿的凹陷中。張口時會突起，合嘴時則凹陷。有助疏通臉部，讓牙齒位置的氣血流通，通則不痛。

合谷穴

位於拇指、食指合上後，虎口沿綫突出來最高峰的地方。合谷穴為止痛穴位，有助紓緩痛症。對於又急又重的實證，手法也要急重，讓穴位的刺激感強，徵狀就紓緩得快。

記者：吳霆俊