【書展2020】海味店太子女聯乘烹飪夫妻檔KOL　出書教煲潤肺養顏海味老火湯

▲ 3個年輕人︰一位海味店第二代、一對烹飪夫妻檔KOL，出書教大家海味加湯水。

講湯水我會想起Gigi姐、談海味就想起「X記」海味的老闆。3個年輕人︰一位海味店第二代、一對烹飪夫妻檔KOL，出書教大家海味加湯水，究竟得唔得？結果原來是——得！

這本《海味遇上湯》用了兩年時間籌備，裏面有99種海味彩繪圖、59養生湯水食譜，資料詳盡。3位年輕人自言是嘔心瀝血之作，就是想告訴大家海味老火湯，並不再是上一輩的事，年輕人都可以做得到。

▲ 《海味遇上湯》售價︰$128（書展攤位︰HALL IC-E16）。(出版社提供)

在未介紹這本趕在下周中的書展（7月15日至21日）推出的《海味遇上湯》之前，要先談談作者，其中兩位作者是波屎（先生 ）、楚榮（太太），兩人設有「榮式住家飯」的Facebook專頁，波屎以插畫及攝影方法，分享楚榮的煮食心得，專頁已有多達2萬8千名粉絲，兩人亦曾於5年前出版兩本飲食書《男人都愛住家飯》1及2。

另外一位作者是90後的Ivy Shum，上環天立行海味店的第二代，自少在海味街長大，對海味瞭若指掌。從英國讀完大學及碩士課程後，回港便加入家族海味生意，更報讀中醫養生課程證書。現在網上設專頁「海味二代」，解答大家對海味食材的常見疑問，可說是年輕版的海味達人。

多飲湯皮膚白滑

三個年輕人為何決定一起出版海味湯水書呢？就要由數年前楚榮到Ivy的店舖買海味開始講起，「我以前常去Ivy間海味店幫襯，去得多便熟落了，Ivy知道我鍾意入廚，她自己有個煮食Studio，便常約我一齊上去煮飯仔。」楚榮說。

曾出過食譜書的楚榮及波屎，出版社再邀請他們出一本有關湯水的書，兩人便想到把Ivy豐富的海味知識加入書內，於是三人便合作出書。

80後的楚榮、90後的Ivy雖然年紀輕輕，但「湯齡」卻甚高，楚榮說︰「媽媽很喜歡煲湯，我是由小飲到大。從前上班返工，媽媽除了為我準備飯盒外，還會準備一壺湯，晚上回家又再飲另一款湯，一日會飲兩款湯水。」

▲ 花旗參蟲草花響螺湯︰Ivy說這湯有益氣生津及抗疲勞作用，最適合經常捱夜的人飲。(出版社提供)

楚榮皮膚白滑、身形纖瘦，她自言與湯水有關。「我食量很驚人，跟男士沒有分別，老公經常問為何食極都不肥，我相信湯水令脾胃、消化系統好，應該要吸收的營養吸收得好，身體毒素又可定期的排走，便不容易肥胖。」

楚榮現在就算成為人妻，無論工作多忙，她都堅持一星期煲一次湯。

Ivy就更可謂「近水樓台先得月」，經常接觸海味湯，「我從小每天食海參，因它屬平和，食得多不會燥，又有補腎功效。海參亦很適合煲湯，可加入螺頭及南棗等煲；如果太夜放工，簡單用海參、瘦肉及薑去滾湯已很好味。」

Ivy還憶述當年初到英國讀書，十分掛念媽媽的靚湯，故每次回港都把整個行李箱塞滿花膠、螺頭、黨參等，在英國都可煲湯。

▲ 爵士湯︰這款深得波屎歡心的老火湯，源自西苑酒家，以花膠及響螺做主角，有滋陰養血、潤燥養顏的功效。(出版社提供)

手繪海味食材

這本新書中有介紹99種海味，全是波屎的手繪插畫，感覺很文青，「以手繪形式把海味重新包裝，讓人感覺較年輕，不再覺海味只是長輩才要進補的東西。」波屎說。

但他直言繪畫海味頗困難，因它們外形上千變萬化，「尤其是一條條的食材，形狀千絲萬縷，要逐條逐條勾畫出來，是很費神，當中以蟲草花最難畫。反而是一件件很原整的實物，如鮑魚、海參等，會較易處理。」每一種海味食材，波屎大約用半小時至1小時便完成，十分快手。

▲ 波屎畫功細膩，不同的鮑魚品種也畫得栩栩如生，如吉品鮑。(出版社提供)

▲ 香港人經常食的網鮑。(出版社提供)

書內的每種海味，都會有一款湯水推介，資料詳細。「這書內容包括海味揀選、保存、處理及烹調，讓入廚新手更容易掌握。」Ivy說。

另外書中有一篇《功效索引》，更特別為煲湯新手而設，「如果沒有idea煲甚麼湯，只需了解自己身體狀況『對症煲湯』，十分實用。」如在疫情下想增強免疫力便可煲花膠螺頭蟲草花湯、要滋陰清熱就可選鮑魚元貝烏雞湯等等，大家可各取所需。

在59款湯水食譜，三人用上兩年時間研製出來，裏面更有他們的至愛湯水，波屎最喜歡的便是爵士湯，以花膠、響螺及蜜瓜等煲成，「湯頭很濃味，又帶清甜，味道很複雜，你會發覺原來飲湯都會有層次感。」

▲ 雪梨太子參鴨腎湯︰楚榮說鴨腎有下火的作用，每次飲完湯一定把鴨腎全部吃掉。(出版社提供)

至於太太楚榮則最愛飲雪梨太子參鴨腎湯，「我自己很鍾意食鴨腎，又喜歡太子參的參味，把兩者一起煲湯味道很好。我平日經常喉嚨痛，飲湯後很快會紓緩痛楚。這湯更具清潤、滋陰及潤燥作用。」

至於Ivy則會選花旗參蟲草花響螺湯，「小時候很怕花旗參的味道，但當了長大後反而覺得入口很舒服。由於我經常夜瞓，花旗參有清熱作用，十分適合我。」

記者：招美寶