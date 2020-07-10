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【新冠肺炎】消息：今日新增至少30宗初步確診　涉水泉澳邨及新發茶餐廳群組

社會 11:54 2020/07/10

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指，本港今日新增至少30宗初步確診個案，涉水泉澳邨及新發茶餐廳群組。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，消息指，本港今日（10）今日新增至少30宗初步確診個案，當中11宗與水泉澳邨有關，另與新發茶餐廳的士司機群組及港泰護理中心有關。

消息指，水泉澳邨明泉樓多名居民送院，部分人初步確診被送至不同醫院：https://bit.ly/3iMB90f

7月9日新增的34宗本地個案中，23宗為港泰護理中心個案（28名院友和4名職員），至今累計1365宗確診及1宗疑似個案，詳情即睇：https://bit.ly/3iRyimX

另外有3名的士司機染疫，詳情即睇：https://bit.ly/2ZdSE1y

本地再出現至少2宗源頭不明個案， 58歲女士經常坐的士，詳情即睇：https://bit.ly/3fjOqvi

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩

 

 

 

的士 司機 水泉澳邨 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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