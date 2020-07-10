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【新冠肺炎】新界南重案組一警員曾光顧彬記粥麵店　現正等候檢測結果

社會 11:56 2020/07/10

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

坪石邨彬記粥麵陸續再有食客及員工證實染疫。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心昨日（9日）公布新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案，涉及27男15女，年齡介乎３個月大至95歲，當中８宗個案均曾於潛伏期身處外地。至今本港個案累計1,366宗（包括1,365宗確診個案和一宗疑似個案）。

其中，警方指一名隸屬新界南總區重案組的警員，曾經光顧彬記粥麵店。該名警員沒有出現病徵，正等候檢測結果，警方已安排該名警員在家工作，並在相關地方進行徹底清潔和消毒。

消息指港鐵東鐵綫一名月台助理初步確診，詳情即睇https://bit.ly/3iKRiDj

消息指水泉澳邨今日新增至少30宗初步確診診，詳情即睇https://bit.ly/2ZNtoOM

【新冠肺炎】茶餐廳群組新增6人感染　累計7名的士司機染疫

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記者：郭家穎

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