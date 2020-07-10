【不明肺炎】哈薩克爆不明肺炎1772人死亡　死亡率遠超於新冠肺炎

▲ 哈薩克爆發不明肺炎，已有1772人染病死亡。

新冠肺炎疫情全球大流行，中國駐哈薩克斯坦共和國大使館7月9日發通告指，哈薩克爆發不明肺炎，死亡率遠超於新冠肺炎，今年上半年已有1772人染病死亡。

大使館據哈薩克媒體報道，6月中旬以來，阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期明顯上升，至目前三地已有近500人受感染，30多人病危。單在6月，已有628人死亡，包括中國公民。哈薩克衛生部正比對肺炎病毒進行研究，但未予以明確定性。

哈薩克斯坦衛生部表示，單在6月29日至7月5日之間，就已記錄了逾32,000宗肺炎病例，其中有451人死亡。不過當局僅表示是肺炎。

哈薩克首都努爾蘇丹的衛生保健部門負責人Saule Kisikova向媒體表示，每日有300名確診肺炎的患者正住院治療。當局又指，6月全國共有1,700宗肺炎病例，較去年同期增加2倍。

本港8宗輸入個案 當中5宗從從哈薩克回港

哈薩克回港根據本港衞生防護中心資料，7月9日新增的42宗新冠肺炎確診個案中，有8宗是輸入個案，其中1325號54歲男子、1326號42歲男子、1330號3個月大男嬰、1333號52歲男子、1362號36歲男子，均是從哈薩克回港。

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責任編輯：羅嘉欣