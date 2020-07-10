【野蠻港媽】無帶住戶證聲大夾惡要保安開門　2孩港媽粗言穢語辱罵投訴

▲ 有港媽沒有攜帶住戶證，還聲大夾惡要求保安開門。

愛子心切是人之常情，不過過分保護及影響別人，反而容易變成壞榜樣。有網民日前在社交媒體投稿，指有港媽回家時沒有攜帶住戶證，大廈保安欲上前了解，惟港媽不顧一切粗言穢語投訴保安不開門，更聲大夾惡表示，「有2個小朋友都唔俾我入去！」

有網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指他回家時看見有2孩港媽在進入大廈前大吵大鬧，口中不停說著粗言穢語，細聽後發現原來對方沒有攜帶住戶證。保安本想著港媽等等及上前了解，但港媽卻不顧一切大罵，

有2個小朋友都唔俾我入去！

港媽還表示外面正在走火警。

粗言穢語虐罵保安

保安冷靜地回應港媽說，「另一座走火警關呢到咩事？」港媽繼續無理取鬧地表示，

你唔俾我有兩層樓㗎？我聽日就投訴到你冇工開。

網民見狀，萌生反駁念頭，惟看見港媽一直發瘋似的大罵，更一邊辱罵保安，一邊手抱2名女兒走入電梯，氣勢不讓人，於是便作罷。

網民：細路無特權

但網民不禁替保安感到無奈，

其實冇帶證人人都試過，唔洗用咁嘅態度去對人，而且唔係乜都話有細路就要有特權，好聲好氣講句住邊層唔得嘅咩？

更多有關缺德家長的報道︰

【鞋底播毒】港爸任由女兒著鞋危坐超市購物車 網民轟自私︰踩完我放啲嘢食上去

【自私家長】缺德父母換尿片後棄於購物車 商店舊員工大呻： 周末有5至10單

【防疫鬆懈】戲院重開不准飲食 港媽違規帶女兒睇戲食爆谷口罩放扶手

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳