【救救動物】野蠻泳客亂棍掟石打暈幼海豹　只為小孩合照影完丟回大海生死未卜

▲ 哈薩克一個海灘有泳客群起攻擊年幼海豹，只為了讓小孩與小海豹合照。

暴力虐待動物天理不容！中亞國家哈薩克城鎮庫里克（Kuryk）一個海灘發生殘忍虐待海豹事件，一群遊客見一隻年幼海豹遊近海邊時，為了讓小孩與小海豹合照，竟然揮棍及掟石毆打小海豹至昏迷，拍照後再將生死未卜的海豹丟回大海。

據英國《每日郵報》報道，涉事影片於7日起在網上瘋傳，在影片中，一隻年幼海豹好奇游近海邊，豈料遭一群遊客突襲，揮棍及掟石頭攻擊，其他民眾上前圍觀卻沒有阻止，直至海豹陷入昏迷才停手。

目擊者︰不知海豹仍否活著

影片在社交網站twitter瘋傳並引來猛烈抨擊，一名匿名目擊者向傳媒透露，施襲遊客將海豹打暈後，將牠從水中拉出來讓孩子開心拍照，之後他們將沒有知覺的海豹丟回海裡。目擊者難過表示，

不知道海豹是否還活著。

哈薩克已經不只一次發生群眾攻擊海豹事件，哈薩克西部城鎮阿克套（Aktau）日前亦有一群遊客對著年幼海豹掟石頭。警方目前正在追查案件，涉案者或面臨最高兩年有期徒刑。

哈薩克生態、地質與自然資源部發言人Saken Dildakhmet批評連串虐待動物事件是「令人髮指又野蠻」，對於海洋動物造成極大傷害，甚至令動物對人類產生攻擊性、變得好鬥，呼籲民眾尊重大自然。

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責任編輯︰林綺玲