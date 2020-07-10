【新冠肺炎】康文署實施加強疫情防控措施　暫停開放嬉水池+兒童池+戲水池及限制博物館場內人數

▲ （圖片來源：香港中央圖書館資訊分享fb）

香港中央圖書館資訊分享Facebook今日（10日）宣布康文署公共服務最新安排，包括兒童遊樂場、交通安全城、康樂場地、公眾游泳池、博物館、圖書館、港科學館及香港太空館的疫情防控措施，全文如下：

康文署公共服務最新安排

康樂及文化事務署（康文署）七月九日宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，將實施以下加強疫情防控措施。



七月十一日（星期六）起兒童遊樂場及交通安全城將會暫停開放。康樂場地內的觀眾席會採取隔行開放的安排；於舞蹈室／活動室進行超過八人的活動，活動必須分組進行，而每組參加人數須不多於八人，而每小組之間有至少1.5米距離。



公眾游泳池方面，會調低泳池的入場人數以保持泳客間的距離；並會繼續暫停開放嬉水池、兒童池、戲水池等設施，只維持開放主池、副池、訓練池或習泳池等。



康文署特別提醒場地使用人士在運動前及運動後必須佩戴口罩，並須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的羣組聚集。康文署會為康樂設施採取特別措施，包括加強清潔及為所有進入室內場地的市民量度體溫。



文化設施方面，康文署轄下的博物館及圖書館亦將加強防疫措施。博物館會限制館內人數以控制人流，參觀人士以先到先得方式進館，香港科學館及香港太空館內部分互動展品將會關閉。博物館會加強清潔展品，所有博物館館內兒童設施繼續暫停開放，圖書館在維持現時的入場安排下會加強防疫措施，除保留清潔時段亦會減少座位，以保持社交距離。



市民進入博物館和圖書館前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並必須佩戴自備的口罩，十二歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入。



康文署會繼續密切留意有關情況並適時檢視以上安排。

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責任編輯：羅嘉欣