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【新冠肺炎】消息：教育局今日將宣布全港學校停課

社會 12:12 2020/07/10

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消息指教育局將宣布全港學校今日即時停課。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，疫情波及多間學校，多間學校因為有師生或家長涉及疫情已提早停課或放暑假，消息指教育局今日下午會宣布全港學校，預料下星期起停課。消息又指由於不少學校已提早放假，相信有部分需要考試的班級，可能要特別處理。

【新冠肺炎】本港多間學校陸續停課 停課+提早放暑假中小學名單不斷更新

教育局局長楊潤雄今日（10日）下午2時將會見傳媒，交代停課事宜，料小學呈分試將有特別處理。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，消息指，本港今日（10）今日新增至少30宗初步確診個案，當中11宗與水泉澳邨有關，另與新發茶餐廳的士司機群組及港泰護理中心有關：https://bit.ly/3frGNCI

【新冠肺炎】消息：港鐵東鐵綫一名月台助理初步確診　

累計有７名的士司機染疫，詳情即睇：https://bit.ly/2ZdSE1y

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記者：伍瑋瑋、馮琪雅

肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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