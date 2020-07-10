【潮物速報】搜羅全球創新設計好物點綴家居　輕便戶外躺椅夏日沙灘熱選

▲ 炎炎夏日，MoMA Design Store搜羅世界各地的創新設計產品，如搶眼的鮮黃色Spaghetti戶外躺椅，帶去沙灘就最適合。（$1,768）（MoMA Design Store提供）

對得家中的家具、擺設太久，偶爾都想搞搞新意思。若添上潮流元素、可持續發展的概念在其中，也能加分不少。想找功能性強，外形又吸引的設計好物，MoMA Design Store應該幫到手。

MoMA Design Store搜羅世界各地的創新設計產品，為家居添上新的格調，提升生活品味。適逢夏季，更精選一系列夏日戶外產品、環保家品等，現已於實體Design Store及網上商店有得買。不論室內室外、去郊遊還是留在家，都能揀到心頭好。

夏日郊遊最緊要輕便 推介必備好物

夏日一家大細去露營、郊外野餐是個好選擇，尤其現時避疫不能去旅行，又要去人少空曠的地方，親親大自然就最好不過。不過，露營常常都要帶一大堆裝備，重量未必人人都吃得消。不妨物色一些可折疊、輕身的椅子和燈，減輕背上負擔。

▲ 迷你折疊凳可摺至小袋子大小，攜帶相當方便。（$268）（MoMA Design Store提供）

▲ （MoMA Design Store提供）

▲ URI戶外燈輕身便攜，不只在郊外可用，在房間用作小夜燈也非常合適。（$398）（MoMA Design Store提供）

新派環保餐具 回收物料重生

由飲食習慣入手，注入環保概念是近年不少人提倡的生活方式，「走塑」用紙、竹飲管的同時，不妨連餐具、碟子都一併換上環保產品。現時不少環保餐具的顏色、圖案設計都相當吸睛，而且具備潮流元素，Klikk On-the-Go、Poketo等品牌就是好例子。

Klikk On-the-Go的餐具由可回收和可持續的熱塑性塑料製成，Poketo則用有機竹纖維、粟米澱粉製碟子。

▲ Klikk On-the-Go的薄荷綠色餐具，充滿少女心，另有灰色可選。（一組3個，$138）（MoMA Design Store提供）

▲ Poketo幾何圖案竹製沙律碟，有多種款式可選，喜愛特色設計的文青必備。（一組4個，$388）（MoMA Design Store提供）

▲ Squeasy可折疊水壺，100%由可回收物料製成。（$75）（MoMA Design Store提供）

電子產品的設計美學

近來多了時間在家，看電影、聽音樂、上網等都是必做的事，故畫質、音質就更顯重要。支援多種音樂媒體的音響系統Teac All-in-One，備有唱盤、CD錄音機、卡式帶播放器、電腦接口，以及一對內置揚聲器，各式各樣的唱片、錄音帶都能播放得到，既懷舊又新潮。

▲ Teac All-in-One音響7月中開始發售。（$3,800）（MoMA Design Store提供）

▲ （MoMA Design Store提供）

▲ QLOCKTWO Classic時鐘，有黑白兩色可選，8月中開始發售。以英文字標作報時方法，相當特別，驟眼看去還不知道是個時鐘呢！（$11,800）（MoMA Design Store提供）

在家無事做又想消磨時間，砌Puzzle也是好選擇，取自NASA提供的清晰月球和地球圖案拼圖，砌完更可做家居擺設，一舉兩得。

▲ The Moon、The Earth拼圖各1,000塊，一家大細、情侶們都可慢慢砌。（$258）（MoMA Design Store提供）

記者：Panda