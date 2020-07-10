【食用安全】韓國消委會檢測30款成人+兒童牛仔褲　1款致癌物超標3款鎳超標可致皮膚炎

▲ 韓國檢測30款成人+兒童牛仔褲，發現1款致癌物超標，3款鎳超標。

韓國消委會檢測市面30款知名品牌的成人及兒童牛仔褲，發現1款牛仔褲致癌物超標及有3款鎳超標，被下令全面回收。

綜合韓媒報道，韓國消費者院檢測30款知名品牌的成人及兒童牛仔褲，結果發現1款牛仔褲致癌物超標及有3款鎳超標。

致癌物超標牛仔褲品牌為Withjeans，型號W113，其牛仔褲面料中的致癌物芳香胺超標2.7倍。如長時間接觸這物質，可引發皮膚炎甚至癌症。芳香胺亦已被國際癌症研究中心列為致癌物質。

▲ Withjeans牛仔褲致癌物超標。(新聞影片截圖)

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至於鎳超標的三款牛仔褲分別為成人牛仔褲品牌「ESN」、「Modified」及兒童牛仔褲「Wittyboy」。三款牛仔褲的鈕扣均檢出鎳超標，當中以「ESN」型號PT0068的牛仔褲鈕扣超標最高，達6.2倍。如與皮膚接觸，可誘發水腫、皮疹、瘙癢等過敏症狀。

目前，韓國消費者院已要求4家問題企業停止銷售及召回相關產品。

此外，除了上述4個品牌，韓國消費者院檢查時還發現另一個成人牛仔褲品牌含有大量化學物質「壬基酚聚氧乙烯醚」。該物質為印染助劑，被廣泛用於各類印染加工工藝中，如過量添加會擾亂人體內分泌系統。

不過，該物質目前在韓國僅在兒童衣物安全標準中有相關規定，成人衣物沒有相關標準，故韓國消費者院無法針對這一問題的相關產品下禁售令。

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責任編輯：羅嘉欣