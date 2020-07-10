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【限時優惠】半島酒店再推罕有4折住宿優惠　3人入住套房+雙人大堂早餐$3,440起

精明消費 16:17 2020/07/10

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

香港半島酒店再次推出Staycation住宿4折限時優惠！（圖片來源：半島酒店）

早前香港半島酒店推出罕有Staycation住宿4折優惠，反應熱烈，現加推其他房型的4折住宿限時快閃優惠，最平HK$3,440可3位成人入住連雙人大堂早餐，非常優惠！

半島酒店在官網宣佈今日（10日）起一連三日推出套房限時禮遇「仲夏夢幻套房限時禮遇」，原價1萬元起住一晚的套房，現在4折後，最平HK$3,440可入住，還包雙人大堂早餐。

客人可於官網預訂此禮遇，禮遇的套房房型有3款，包括高級套房、豪華套房及豪華海景套房，4折特價後分別是HK$3,440（連加一HK$3,784）、HK$4,140（連加一HK$4,554）及HK$4,580（連加一HK$5,038）。

是次優惠即使在星期六、日及公眾假期入住，套房房型的收費優惠也是跟平日一樣！如果3人入住，第3位客人（不限年齡）可以免費入住及享用免費加床服務。可是，這優惠只包兩人的大堂早餐，因此第3位客人需另外付早餐費用，即使這樣，也是超值！

預訂期限：2020年7月10日至7月13日

入住期限：2020年7月11至31日

預訂網址：https://bit.ly/3fgYcOE

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

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