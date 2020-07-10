【土地問題】父母提出84萬買現住30年樓齡公屋　月入4萬港男掙扎︰想買居屋私樓

▲ 一名住公屋的港男在網上討論區發帖，表示父母提出以84萬買現住的30年樓齡公屋，月入4萬的他掙扎應否買。

香港樓價高企，想買樓上車做業主不容易。一名住公屋的港男在網上討論區發帖，表示父母提出以84萬買現住的30年樓齡公屋，月入4萬的他掙扎應否買，因為「心底裡當然想住居屋 / 私樓」，引來網民正反意見。

近日在連登討論區，一名男網民以「屋企叫我買而家住緊既公屋，諗得過？」為題發文，他指一家人住在30年樓齡的公屋已30年，月租1,500元由家人支付。月入4萬的他認為自己算是中產，不過既買不到私樓，又沒資格抽居屋。

想住居屋私樓

最近家人向他提出以84萬買現住公屋，月供5,000元，並稱房署之後更改政策就未能買，而且之後賣出亦有賺。但他猶疑︰

我個人唔係幾鍾意而家住緊嗰度，心底裡當然想住居屋 / 私樓……

他問「大家會點決定」，網民隨即議論紛紛。他回覆網民時透露，一家六口住在公屋，父母已退休，他婚後不打算與兩老同住，又擔心沒錢買居屋、私樓，如果買了公屋又苦惱︰「我住公屋咁我屋企人住邊」。

網民意見兩極

有網民認為84萬低價買公屋划算，應先買公屋，「第日結婚煩少樣」、「即買即賺幾百萬」、「供幾年隨時已經變咗300萬首期」、「買完等升值貼少少換層30-40年樓齡嘅大西北居屋」。

不過，亦有網民建議他用白表抽居屋，否則公屋「買完都係同屋企人一齊住，無得同未來老婆二人世界」，又表示樓主30歲左右，要結婚也是這幾年的事，「等重建 / 等兩老走都係不設實際嘅想法」。

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責任編輯︰王俊賢