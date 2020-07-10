【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓有單位喉管現破孔　沙田區議員：消息稱或撤離明泉樓居民

▲ 消息指，本港今日新增至少30宗初步確診，當中11宗與水泉澳邨有關。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，消息指，本港今日新增至少30宗初步確診，當中11宗與水泉澳邨有關。沙田區議員丘文俊稱，房屋署較早時為大廈所有16號單位檢查喉管，發現其中一個單位的喉管有小破孔，並稱收到消息指政府或會撤離所有明泉樓居民。

【新冠肺炎】消息：今日新增至少30宗初步確診 涉水泉澳邨及新發茶餐廳群組

▲ 衞生署人員於現場採集環境樣本。（黃傑偉攝）

▲ 衞生署人員今早到明泉樓，並設有深喉唾液樽領取處。（黃傑偉攝）

早前一名居於沙田水泉澳邨明泉樓的66歲女人（第1294宗）確診，她在胸肺檢查時發現不妥，其後確診。消息指，水泉澳邨明泉樓多名居民送院，部分人初步確診被送至不同醫院。

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▲ 沙田區議員丘文俊指，收到消息政府或會撤離所有明泉樓居民。（黃傑偉攝）

沙田區議員丘文俊指，據他了解，有確診者居住水泉澳邨明泉樓其中一層16號單位，而房屋署較早時為大廈所有16號單位檢查喉管，發現其中一個單位的喉管有小破孔。他又稱，收到消息指，政府或會撤離所有明泉樓居民。

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▲ 謝女士。（黃傑偉攝）

謝女士對大廈有疫情爆發十分擔心，她稱，自己經常自備酒精搓手液作消毒，自己只因幫媳婦照顧孫兒才會在水泉澳邨出現，而媳婦亦有考慮過遷出，但未知房署可否許可。

【新冠肺炎】消息：水泉澳邨明泉樓多名居民送院 部分人初步確診被送至不同醫院

▲ 謝女士。（黃傑偉攝）

居於低層單位的謝女士表示十分擔心區內有疫情大爆發，她稱自己會佩戴囗罩及用酒精搓手液，如無必要則不會出門。

▲ 張小姐。（黃傑偉攝）

居於鄰座的張小姐稱擔心座向問題，病毒會經空氣傳播。她對於政府遲遲不決定再停課感憤怒，認為之前停課疫情不算十分嚴重，但現在疫情嚴峻仍復課，有拿學童「較飛」之嫌，因此自己替子女自行停課。

▲ 張生。（黃傑偉攝）

張生擔心小孩受感染，因而決定暫時搬至外家避疫，他稱一家4口以及其外傭亦會一同遷出，待疫情過後再遷返上址。

▲ 明泉樓社福中心遷走人員。（黃傑偉攝）

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王小姐擔心會被隔離，因此花費數百元購置大批食品。她認為若需隔離亦是一個可行的方法，因其可防止疫情擴散。

▲ 明泉樓進行大規模清潔消毒。（黃傑偉攝）

▲ 有住戶遷離大廈。（黃傑偉攝）

▲ 明泉樓有住客須要送院。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉、郭詩詩