【港姐2020】香港小姐次輪面試直撃　一文盡睇入圍第二輪佳麗【多圖】

▲ 香港小姐2020次輪面試直撃。

今年香港小姐競選在6月30日已首輪面試，在今天（7月10日）進行次輪面試，在今天中午12時半開始，參加者陸續出現在康城站上大會安排的專車往電視城。TOPick直擊2020年港姐次輪面試情況。

【14:06】Maisie笑容甜美似廖碧兒，對比有實戰經驗、去年曾參選的26歲Mary，過氣髮型配低胸窄身短裙，還是前者比較養眼。

▲ Maisie。（鄭嘉瑤攝）

▲ Mary。（鄭嘉瑤攝）

【13:59】19歲湖北姑娘Valerie一身打扮都充滿湖北味。

▲ 湖北姑娘Valerie。（鄭嘉瑤攝）

【13:57】同樣穿著斜肩裝的蔡小蝶與23歲Jessica。

▲ 23歲Jessica。（鄭嘉瑤攝）

▲ 蔡小蝶。（鄭嘉瑤攝）

【13:54】於instagram放了不少性感照的Amber，她說全因近年成功瘦身、減了30磅，她笑謂：「減肥原因，係成世人都無瘦過，所以想試下。」她又直言瘦了令上圍跌cup。

▲ 自稱上圍跌Cup的Amber。（鄭嘉瑤攝）

【13:53】Ceci、源菲然同時到場。

▲ Ceci（鄭嘉瑤攝）

▲ 源菲然

【13:49】梁雪妍就讀電影學院，曾拍攝ViuTV劇集《仇老爺爺》。問到參選港姐原因，她謂：「想甚麼也嘗試一下。」

▲ 梁雪妍頗為上鏡。（鄭嘉瑤攝）

【13:48】18歲的謝思靈於首輪面試時非常淡妝，聽從媽媽意見後改變妝容，談吐舉止非常有禮貌，不斷多謝現場記者。

▲ （鄭嘉瑤攝）

【13:45】任職空姐的大熱佳麗廖慧儀由男友接載前來， 男友不介意她選港姐要穿泳衣示人兼職模特兒的她謂：「平時工作也要穿內衣拍照，不是全裸就可以了。」

▲ 廖慧儀手執男友所送的名牌手袋。（鄭嘉瑤攝）

【13:44】侯嘉欣獲男朋友接送，下車後與對方依依不捨地道別。

▲ 身後紅色房車為男友座駕。（鄭嘉瑤攝）

【13:40】身穿清純白裙的吳秀明，拖著野性十足反差感極大的豹紋行李箱前來，她稱自己喜歡豹紋，因為帶了許多東西同行所以「拖喼」，又指行李箱中帶同朱古力：「想同佳麗Share。」

▲ 想知豹紋行李箱哪裡有售。（鄭嘉瑤攝）

【13:36】「串嘴佳麗」賴琦媛是非多多，有報導爆出她不少「黑歷史」，指她曾整容削骨又拜金，她起初說這些問題留待今晚直播節目回應，原因是想留有神秘感，其後又抵不住氣說自己沒有整容。對於被指拜金，她駁斥：「沒有這回事，是對我有誤解。」

▲ 曾豪言：「如果講Benz係名車，我都經常坐。」的佳麗賴琦媛。（鄭嘉瑤攝）

【13:27】立法會議員何君堯姪兒女友Yancy Wong，對於被問到為何刪除instagram中與男友的合照，以及會否怕背景被揭影響民望，她均未有回答、迴避記者，並指會於今晚直播中回應各種問應。

▲ 「戰狼縱隊」成員何君堯姪子女友Yancy。（鄭嘉瑤攝）

【13:24】40億千金蔡頌思，被問到會否怕被指靠家庭背景入圍，她說：「希望大家可以用蔡頌思身份睇我。」對於TVB眾所周知人工低，她說當作來這裡學習。而芸芸眾多佳麗中，唯獨她未肯「除罩」見人，防疫意識非常高。

▲ 40億千金蔡頌思。（鄭嘉瑤攝）

【13:17】23歲佳麗陳楨怡（Selena）被指似韓星金宇彬，她表示沒有不開心，並指曾經有人說她似韓妹以及台星吳佩慈。

▲ 23歲佳麗陳楨怡Selena。（鄭嘉瑤攝）