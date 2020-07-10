【賭王何鴻燊設靈】何鴻燊下午大殮出殯8名政商界人士扶靈　靈堂播放珍貴家族片段

▲ 記者室有直播靈堂情況。（陳永康攝）

「賭王」何鴻燊在5月底在香港養和醫院病逝，享年98歲。何鴻燊的喪禮在前日（8日）舉行，只讓至親告別。到昨日（9日）設靈舉行公祭，今日（10日）大殮出殯，靈柩擇吉安葬，扶靈人士名單包括董建華、何厚鏵、林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘及李業廣等政商界高官名人。儀式過後，何鴻燊靈柩將暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的昭遠墳場。

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今日（10日），賭王多名家人包括長房女兒何超雄、二房女兒何超瓊、三房女兒何超雲、四房女兒何超蓮等，今早10時許已到達香港殯儀館打點，準備下午舉行的大殮儀式。現場工作人員在早上11時許安排傳媒進入採訪室，準備下午1時半的大殮儀式現場直播。

▲ （陳永康攝）

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採訪室設於香港殯儀館地下其中一個靈堂，採訪室內主要以白黃色布作裝飾，正中間擺放一部投影機，而兩旁亦有電視螢幕，播放著何鴻燊生前與家人、好友、政商界界名人的合照。室內亦擺放各界人士送來的悼念花牌，當中包括藝人周星馳、劉德華、周潤發、成龍等。

▲ 香港記者協會致送的花牌放於記者室當眼位置。（陳永康攝）

▲ 播放多張何鴻燊生前珍貴的相片。（陳永康攝）

下午大約一時，多名扶靈人士包括董建華、何厚鏵、林鄭月娥、李國寶等抵達香港殯儀館。儀式由家屬代表何超瓊女士宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單；何猷龍先生代表家屬致答謝詞；由董建華、徐立之、李業廣及霍震霆致悼詞。

▲ 全國政協副主席、前特首董建華致悼詞。（陳永康攝）

▲ 行政長官林鄭月娥會扶靈，下午到達。（陳靜儀攝）

▲ 澳門前特首何厚鏵。（陳靜儀攝）

▲ 前特首梁振英。（陳靜儀攝）

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記者：陳子謙