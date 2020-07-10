【港區國安法】7.1刺傷防暴警案　5男2女涉協助罪犯昨日被捕

▲ 商業罪案調查科高級警司游健雄（中）今日（10日）會見傳媒。（警方直播截圖）

7月1日遊行期間，一名的防暴警被人以刀插傷左肩，懷疑涉案的24歲男子，當晚在機場被捕。警方商業罪案調查科高級警司游健雄今日（10日）會見傳媒指，昨日（9日）再拘捕5男2女，涉嫌協助罪犯，現正被扣留調查。

24歲男子機場被捕 涉於銅鑼灣以利器刺傷防暴警

商業罪案調查科高級警司游健雄稱，24歲男子涉嫌意圖傷人，較早前已經在東區法院提堂，被告須還柙至8月24日再訊。而警方昨日（9日）再拘捕5男2女，年齡介乎24歲至71歲，當中包括涉案男子的女朋友。他們涉嫌協助罪犯，包括助他購買機票、乘私家車往機場、陪伴同行、登上航班等以逃避警方追捕。

游健雄表示根據香港法例221章90條，協助罪犯最高可判監禁10年。他續指不排除將再有人被捕。

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責任編輯：郭家穎