【美麗無界限】Gucci Beauty首用唐氏綜合症少女任化妝品模特兒　18歲Ellie︰我喜歡成為別人榜樣

▲ Gucci Beauty首度起用患有唐氏綜合症的Ellie Goldstein，以及不同膚色的模特兒拍攝化妝品廣告，強調美麗無界限。

近年時裝美容界也推祟多元化的美，如Calvin Klein在6月的活動時就起用同性戀者兼變性黑人加大碼模特兒Jari Jones擔任代言人。而最近Gucci Beauty就首度選用了患有唐氏綜合症的18歲模特兒Ellie Goldstein拍攝化妝品廣告，Ellie更登上意大利《Vogue》雜誌接受訪問，引來全球關注。

▲ Ellie出世時已診斷為唐氏綜合症患者，但她自細希望將來可以成名。（ig圖片）

Gucci Beauty這次廣告主題是「真實性」，邀請了Ellie擔任L'Obscur睫毛膏模特兒，並請來倫敦攝影大師David PD Hyde操刀拍攝。在廣告中，穿上一身Gucci服裝的Ellie化上淡妝，笑容真誠燦爛，廣告照在品牌ig中刊登後，短時間內已有6萬個like，更成為該ig中最多人讚好的post。

▲ Gucci Beauty這次廣告主題是「真實性」，望借助不同類型的美麗面孔，去改變大眾對審美的傳統定義。（ig圖片）

Gucci創意總監Alessandro Michele說，這睫毛膏背後理念是想每個人都可能透過化妝品，自由地訴說出她們的故事，並希望借助不同類型的美麗面孔，去改變大眾對審美的傳統定義及界限︰美麗該是無處不在，是每個人都擁有的東西。

夢想登上國際舞台

在英國伊爾福德長大的Ellie，出世時已診斷為唐氏綜合症患者，但她自細就希望將來可以成名，登上國際舞台。15歲時她決定成為模特兒，與致力推廣身體殘疾模特兒的經理人公司Zebedee Management簽約，開始發展模特兒事業。

▲ Ellie說唐氏綜合症從沒為她帶來任何不愉快經歷，她反而比任何人活得精采。（ig圖片）

Ellie接受《Vogue》雜誌訪問時說，唐氏綜合症從來沒有為她帶來任何不愉快的經歷或影響生活，她反而比任何人活得精采。

我喜歡成為別人榜樣，因為這樣可以證明，只要堅守自己希望與夢想，就可以實現任何目標。

她更勉勵同路人及其他沒有自信的人，要做回自己，只要對方發現原來是可是和她溝通，加上性格良好，對方便會願意向我報以微笑及交流。「 最重要是做回自己，不用擔心及理會別人對你的看法。」

▲ 15歲時她成為模特兒，加入推廣身體殘疾模特兒的經理人公司Zebedee Management。（Zebedee官網圖片）

Ellie希望能藉著踏上模特兒之路，讓全世界的人更加關注殘疾模特兒，「大家應給予我們更多機會，不要把我們拒之門外。 」她說下一個目標就是Louis Vuitton及Chanel等大品牌，希望自己會出現在世界所有雜誌的封面上。

記者︰黃依情