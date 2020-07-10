車房爆炸案3死案續審　玻璃店女東主亡丈夫對面收咸魚即爆炸

▲ 車房爆炸案釀3死案續審，玻璃店女東主伍靄霞於事件中喪命，其丈夫伍乾元今到高等法院作供。（楊泳渝攝）

2015年慈雲山車房爆炸釀3死，車房技工早前被控3項誤殺罪，技工早前否認控罪，案件今（10日）於高等法院續審。其中1名死者為車房毗鄰的玻璃店女東主的丈夫供稱，發生爆炸前他剛好離開店舖，到對面馬路收咸魚，隨即聽到爆炸巨響，並看到火球衝進店內，他聽到妻子在閣樓上呼救，惟消防員表示火勢太大未能入內拯救。

爆炸中唯一女死者伍靄霞的丈夫伍乾元今供稱，2015年4月26日案發前，他與妻子在肇事的孖鏡車房旁邊經營玻璃店寶光鏡業。案發當日下午，伍指妻子於店內閣樓，而他則到對面馬路收咸魚，期間聽到爆炸巨響，並看到火球衝進店內，整間店陷入火海，店舖與車房之間的牆壁亦被炸毀。

伍續指，他聽到妻子在閣樓呼救，消防員到場後他要求對方拯救妻子，惟消防員表示因火勢太大而未能入內，後來「入到去都已經夜晚黑」，伍形容妻子當時已被燒成「好似炭咁」。案件下午續審。

涉案被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死3名死者胡漢偉、陳錦波及伍靄霞，即被告在檢查和修理的士ER7778時，對身處附近的3名死者負有謹慎責任，但被告違反了該謹慎責任，沒有採取足夠步驟確保的士的油缸沒有石油氣漏出，以及確保萬一有石油氣漏出時不會起火，此等違反責任構成嚴重疏忽，亦是3名死者死亡的重大原因。

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記者：楊詠渝