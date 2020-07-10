【生命恩典】癌末港妻移居首爾不敵病魔離世　愛妹發文悼念：願姐姐留在你們每一個心裏

▲ 《韓流字典》作者李昇欣8日早上不敵癌魔離世。

「生病是很絕望，但在絕望中，也要找一條路給自己走。」不時在網上分享韓國生活點滴、散發著積極樂觀的李昇欣（Jackie），已經離開了。Jackie的妹妹周三（8日）公布這個沉痛訊息，同時表示會保留Facebook專頁，讓親友讀者能繼續懷緬姐姐的生前點滴。

▲ Jackie確診癌末以來，經歷近3年與病魔抗戰。（受訪者提供）

Jackie去年底曾接受TOPick越洋電話訪問，當時她已處於癌症末期，肝臟有20幾粒腫瘤，腎被堵塞住，肺和心瓣膜都有積水，癌細胞無情侵襲全身。然而，她未有被病魔打敗，言談間帶著一股堅定自信：

末期病人最大的恐懼和痛苦就是死亡，而即使如此，也要堅持面對逆境的態度。

令Jackie堅持抗病，既是由於她的宗教信仰，相信生病不是一場懲罰，也是因為她身邊有結婚12年的韓籍丈夫金先生支持相伴。自2011年確診3期癌症，金先生一直陪伴她接受治療，Jackie感謝老公之外，亦擔心假如自己不在，留下金先生一個人在港生活會很孤單，因此他們在前年決定遷回首爾靜養。

▲ Jackie在生病期間，一直表現得積極樂觀。（受訪者提供）

確診癌症末期近3年以來，Jackie情況反覆，不時要入院檢查治療。當檢查報告結果出爐時，聽到壞消息的一刻，金先生比她更快哭出來，甚至曾經跟她說過，如果她死後，要跟隨她一起死。而想法積極的Jackie勉勵老公，囑咐他要照顧家中愛貓，希望給他一些希望，給他力量向前行。

知道太太喜愛親近大自然，金先生每逢周末就會計劃「自駕遊」，帶著Jackie走遍韓國各地。不惜路途遙遠，一程車駕駛8小時，即日來回，只為去看最美的風景。

▲ 最後一、兩天Jackie陷入昏迷狀態，金先生一直相伴。（受訪者提供）

2015年，Jackie出版了第一本著作《韓流字典：令港人韓妻怦然心動的55件瘋韓事》，紀錄她在韓國的所見所聞。移居首爾後，除了養病，她也有不時在網上分享生活點滴，主動修復與老爺、姑仔的關係，並鼓勵同樣飽受癌魔折磨的病友努力活在當下。

Jackie的妹妹周三（8日）在Facebook公布，姐姐已在當日早上離世。妹妹受訪時稱，姐姐在最後一、兩天已陷入昏迷狀態，沒有把說話留下，而金先生一直陪伴到最後。Facebook專頁「韓流字典」將會繼續保留下去，並對外公開，歡迎大家一同懷緬昇欣過去的點點滴滴：

希望韓流字典中積極樂觀，靠著神充滿力量的昇恩，留在你們每一個心裏面；在大家面臨困難時，也能想起昇欣打不死的精神，想必她在天國裏也能大感安慰。

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記者：陳昊淋