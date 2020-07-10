【停課安排】全港學校下星期一提早放暑假　小五呈分試按學校安排舉行或延期

▲ 楊潤雄指全港學校下星期一提早放暑假。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，疫情波及多間學校，多間學校因為有師生或家長涉及疫情已提早停課或放暑假，教育局今日下午宣布全港下星期一（7月13日）起提早放暑假。

【新冠肺炎】港鐵東鐵綫月台兼職助理初步確診 其於太和站及大學站工作

教育局局長楊潤雄在下午2時見記者，公布有關學校提早放暑假安排。楊潤雄截至現時沒有在校感染個案，可見校內防疫做得好，惟現時有師生或家長涉及疫情，因距離大部分學校放假只有一星期左右，故當局決定全港中小學將於下星期一（7月13日）起提早放暑假。而學校由星期一（7月13日）至原定放暑假時間，亦需要照樣開放校舍。

教育局連日回應傳媒查詢時稱，按個別學校情況處理停課事宜。楊潤雄解釋，今日作出的決定是經過詳細考慮，局方聽到不少校長反映家長的擔憂，經過整體評估，現距離大部分學校放暑假只有一個多星期，認為提早放假「對學習上的影響是可以接受」。

他強調學校不是有很大風險，而是希望減低學生於交通上與社會的接觸，對整個防疫工作有正面的影響。楊潤雄續提到有關考試的安排，指根據DSE經驗，考試是只可以以半日形式舉行。

他指出，因應現時許多學校現在已經放學，學校未必能夠即時為提早放暑假做好準備，例如派發通告和暑期作業等，如學校未能透過網上平台處理，稍後可安排學生分批回校處理，同時須切實執行防疫措施，以保障師生健康。此外，學校在原定暑假假期開始前，即星期一開始至原定開始放暑假的日期，應繼續保持校舍及宿舍開放，安排教職員當值，照顧因乏人看管或其他原因而有需要回校或宿舍的學生。



有關呈分試的安排：學校可於7月13至17日如常進行呈分試，如因應疫情將呈分試延遲至9月開考，學校提交成績的日期可延至10月20日。

中學方面：中三選科及中五公開試的學生可於7月13日至17日期間如常進行及完成考試後放暑假。

中一的入學前測驗安排：教育局早前已宣布取消本年度的抽樣安排，各中學可自由選擇是否進行該測驗，考試將如期7月14日開考，如個別中學不參加測驗可於7月13日中午12點前通知當局。學校進行上述考試時，必須採取適當的衞生防疫措施，包括座位之間要有適當距離、學生佩戴口罩、量度體溫、避免人群聚集等；而每天只可使用半天考試。

停課+提早放暑假中小學名單，即睇：https://bit.ly/2CnBVzW

▲ 德望學校小學部有一名家長確診新冠肺炎，全校今（10日）起至周日（12日）停課3日。（資料圖片））

楊潤雄強調，考試是評估的一部分，每間學校如何作出評估是按學校的需要，教育局會尊重學校的決定，強調好難「一刀切」作決定是否批准他們考試。他認為學校仍是一個安全的地方，且不是感染源頭。

如果去到一個地步，我們覺得學生是在不安全的地方，不會讓他們進行考試。

【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓有單位喉管現破孔 沙田區議員：消息稱或撤離明泉樓居民

被問到暑期的補課及課外活動是否應繼續舉行，他認為一些暑期活動不應舉行，至於因早前停課而導致課程落後的中五學生，部分學校打算作補課以準備公開試，他認為學校可以安排。補課，但強調應在環境安全方面要做足功夫，

我相信學校有能力只為一級或兩級的學生補課，不是太大的問題。

▲ 聖公會油塘基顯小學有學生家長初步確診新冠肺炎。（資料圖片））

至於畢業禮及謝師宴等的安排，學校應根據可以實際情況作出決定，相信學校有能力處理有關問題。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎、郭詩詩、馮琪雅